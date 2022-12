FTX-Gründer Sam Bankman-Fried : Ein Versagen, das selbst Profis verblüffte

Aktualisiert am

Sam Bankman-Fried, Gründer von FTX, hat die Börse für Kryptowährungen in kürzester Zeit ruiniert. Selbst hartgesottene Insolvenzverwalter sind verblüfft: Was ist das für ein Typ?

Sam Bankman-Fried auf einem Bildschirm bei der New York Times' DealBook Summit 2022 Bild: Laif

Verbürgt ist es nicht. Trotzdem darf man als sicher unterstellen, dass Beamte der amerikanischen Börsenaufsicht und des Justizministeriums am Mittwoch wie gebannt auf ihre Bildschirme starrten, um das Interview eines Mannes zu sehen, der sich binnen kürzester Zeit den Ruf des Madoffs der Kryptowelt erarbeitet hatte: Sam Bankman-Fried, Gründer und Chef von FTX, der Börsenplattform für Kryptowährungen.

Mit dem FTX-Untergang sind Investorengelder in Milliardenhöhe verloren gegangen. Andere Gesellschaften des Metiers gerieten in Misskredit, einige endeten in der Insolvenz. Die unter Soliditätsvermutung segelnde Coinbase-Aktie verlor seit Jahresbeginn 80 Prozent, von denen 30 Prozentpunkte auf den Bankman-Fried-Effekt entfallen dürften. Kryptowährungen halbierten sich im Wert.