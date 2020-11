Aktualisiert am

Früherer Google-Chef : Eric Schmidt will Zyprer werden

Eric Schmidt, der langjährige Vorstandschef des Internetkonzerns Google, steht kurz davor, Staatsangehöriger von Zypern zu werden. Nach einem Bericht der Online-Publikation „Recode“ haben Schmidt, seine Frau und seine Tochter die entsprechende Genehmigung der dortigen Behörden erhalten.

Geschehen sei dies im Rahmen eines „Passport-for-Sale“-Programms, das es Ausländern ermöglicht, eine Staatsbürgerschaft de facto zu kaufen. Solche Programme sind umstritten, Zypern will es selbst einstellen. Dem Bericht zufolge ist nicht klar, was sich Schmidt davon verspricht, Zyprer zu sein. Als mögliche Beweggründe wurden Steuervorteile sowie eine leichtere Einreise in die Europäische Union inmitten der Corona-Krise genannt.