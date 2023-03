Indra Nooyi hat viele Jahre den amerikanischen Pepsico-Konzern geführt. Im Interview spricht sie über die Last der Verantwortung, Lektionen in Bescheidenheit – und ihre Ängste als Einwanderin.

Frau Nooyi, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie hätten sich in Ihrer Zeit als Pepsico-Chefin oft selbst in Erinnerung gerufen, dass Ihre Liste einflussreicher Freunde schrumpfen würde, wenn Sie das Amt einmal nicht mehr haben. Ist es tatsächlich so gekommen?

Als Vorstandschef kommen ständig Leute auf einen zu und wollen einen zu allen möglichen Sachen einladen. Das darf man sich nicht zu Kopf steigen lassen. Man muss sich klarmachen, dass es den Leuten oft um die Position geht und nicht um die Person. Ich weiß genau, wem es bei mir um die Position ging und wem um die Person. Wenn man zurücktritt, merkt man, wer die echten Freunde sind. Und ich habe großartige Freunde.