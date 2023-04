Die Nachfolge in einem alteingesessenen Familienunternehmen anzutreten ist in nicht wenigen Fällen von den Betroffenen eher als eine Bürde und als eine Pflicht denn als eine Chance wahrgenommen worden. Im Falle Friedrich von Metzlers trifft dies nicht zu: Er hat gerne den Beruf des Bankiers ergriffen, weil er das Bankgeschäft stets als eine Berufung und als einen Quell von Zufriedenheit empfunden hat.

„Für mich war es selbstverständlich, in unsere Bank einzutreten“, sagte er einmal in einem Gespräch mit der F.A.Z. Freiwilligkeit, das bemerkte er bei anderer Ge­legenheit gegenüber dieser Zeitung, sei in seiner Familie Voraussetzung für diese Berufswahl: „Wir zwingen unsere Kinder nicht, in der Bank zu arbeiten, wenn sie damit nicht glücklich sind. Alles andere wäre schlecht für die Kinder, für die Mitarbeiter und für die Kunden der Bank.“