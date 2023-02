Fresenius' neue Strategie : Das Projekt „Gordian“

Vor kurzem war Fresenius-Chef Michael Sen wegen einer Handverletzung im Helios-Klinikum Wiesbaden. Die Helios-Krankenhäuser gehören als Tochtergesellschaft zum Firmenportfolio des Bad Homburger Gesundheitskonzerns. Der Topmanager lobte die Betreuung im unternehmenseigenen Krankenhaus: Er sah sich nach eigenem Bekunden „gut versorgt“. Eine Vorzugsbehandlung? Eigentlich nicht. Sen tauchte quasi inkognito auf: „Keiner wusste, wer ich bin.“

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Das könnte sich in dem Konzern, der mehr als 300.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, nun langsam ändern. Der 54-jährige Strukturexperte steht zwar erst seit vergangenem Oktober an der Spitze. In dieser Zeit jedoch hat Sen im Unternehmen ein Vorhaben angestoßen, für dessen Beschreibung er in Superlativen schwelgt: „Zäsur“, „historische Tragweite“, „klügste und eleganteste Vorgehensweise“, „smartester und schlauester Weg“. Kein Wunder also, dass das Projekt namens „Gordian“ nicht weniger verspricht, als Fresenius’ Gordischen Knoten zu durchtrennen.