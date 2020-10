Amerikanischer Dax-Chef : „Ich bewundere, wie Deutschland die Pandemie bewältigt“

Aktualisiert am

Rice Powell leitet den Dialyseanbieter Fresenius Medical Care. Er spricht über Corona, die Präsidentschaftswahlen – und warum seine Blumen in Bad Homburg tot sind.

Herr Powell, wo erreiche ich Sie gerade?

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ich sitze im Homeoffice, wie fast jeden Tag. Ich lebe nördlich von Boston, in Andover, und habe hier glücklicherweise ein Büro. Eigentlich funktioniert die Arbeit von zu Hause auch ganz gut. Sonst reise ich sehr viel, jetzt habe ich mehr Zeit, um mir Gedanken, beispielsweise über Strategie und Ziele, zu machen. Meine beiden Hunde liegen zu meinen Füßen und bellen zwar zwischendurch mal, aber das ist okay. Ich sage den Menschen in meinem Umfeld: Es könnte alles viel schlimmer sein, wir könnten auch auf der Intensivstation liegen.