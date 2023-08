Der Autofrachter Fremantle Highway ist in Eemshaven erstmal sicher. Aber er hat nach dem Brand eine Menge Sondermüll an Bord. Bild: EPA

Die ganz große Umweltkatastrophe ist abgewendet, seit der Autofrachter Fremantle Highway im Hafen von Eemshaven liegt, aber ganz gebannt ist das Risiko noch nicht. „Es besteht weiter die Gefahr, dass das Schiff auseinanderbricht, zum Beispiel wenn ein Sturm aufzieht. Denn durch die enorme Hitze ist der Stahl nicht mehr so widerstandsfähig“, erklärt Anastasios Leonburg, der als Kapitän und Risiko-Ingenieur für die Allianz-Versicherung tätig ist.

Beim Brand von Batterien könnten Temperaturen von 2700 Grad entstehen, gibt Leonburg zu bedenken. Ob das Schiff dadurch zum Totalschaden geworden ist? „Das müssen die Gutachter entscheiden. Aus meiner Sicht ja“, sagt Leonburg: „Vieles deutet darauf hin.“

Experten müssten jetzt prüfen, ob das Schiff einen Totalschaden habe, bestätigt Peter Berdowski, Chef des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis. Sobald der Zustand abgeklärt ist, wird der japanische Reeder entscheiden müssen, wohin sein Schiff geschleppt werden solle, um es zu reparieren oder abzuwracken. Die nächstgelegenen Abbruchwerften befinden sich in Dänemark oder in der Türkei.

Bei einer ersten Inspektion hätten Experten von Boskalis festgestellt, dass vier der elf Decks fast unbeschädigt waren, sagte Berdowski. Möglicherweise sei ein Teil der Ladung nur gering beschädigt. Diese Hoffnung teilt Risiko-Ingenieur Leonburg so nicht: „Ich bezweifle, ob es wirklich noch intakte Autos auf den unteren Decks gibt. Bei den hohen Brandtemperaturen halte ich das für schwer vorstellbar.“

Auch das Löschwasser ist kontaminiert

Auf den oberen ausgebrannten Decks könnte es sogar sein, dass nur noch Überreste der Autos zu finden seien, die mit der Schaufel zu beseitigen seien. Die Entsorgung der verbrannten Ladung wird seinen Schilderungen zufolge jedenfalls nicht einfach: „Da ist viel Sondermüll an Bord, der fachgerecht entsorgt werden muss.“ Dieser müsse auf spezielle Deponien verbracht werden. „Auch das Löschwasser darf nicht einfach in die See gekippt werden“, gibt er zu bedenken. Das Wasser sei kontaminiert, die Entsorgung daher auch entsprechend teuer.

Wer für all die Kosten aufkommt, ist nicht so leicht zu beantworten – letztlich sind es Versicherungsunternehmen. Ob die Allianz selbst in diesem Fall beteiligt ist, lässt Leonburg nicht durchblicken, und eine Sprecherin des Konzerns erklärt dazu, dass man sich grundsätzlich nicht zur Beteiligung an aktuellen Schadensfällen äußere. Prinzipiell bezeichnet sich der Münchener Konzern selbst als größter Schiffsversicherer der Welt und ist sowohl als See-Kaskoversicherer tätig (für die Schiffe selbst) wie auch als Transportversicherer (für die Waren an Bord).

Die sogenannte P&I-Versicherung (Protection and Indemnity), die alle Schäden aus dem Betrieb des Schiffes bis hin zur Bergung und Entsorgung abdeckt, wird typischerweise von Vereinen auf Gegenseitigkeit übernommen.

Gerade für die Bergung havarierter Schiffe können extrem hohe Kosten entstehen. Leonburg verweist auf das Beispiel des Autofrachters Golden Ray, der im Jahr 2019 vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia gekentert war: die Bergung war erst nach zwei Jahren beendet, die Kosten beliefen sich damals auf 800 Millionen Dollar. „Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen: Die Bergungskosten sind meistens höher als der Wert des Schiffs und der Ladung“, sagt Leonberg.

Selbst diese Werte dürften schon einen erklecklichen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen, wie der Kapitän vorrechnet: Überschlägig könnten allein die 3800 Autos rund 200 Millionen Euro wert sein, für einen Autofrachter der RoRo-Bauart könnten 40 bis 100 Millionen Euro veranschlagt werden.