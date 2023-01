F.A.S. exklusiv : Fortschritt für die Frauen

An der Oberfläche sieht es so aus, als machten Frauen in der deutschen Arbeitswelt nur sehr langsam Fortschritte. Nach wie vor ist nur jeder siebte deutsche Vorstandssitz in Deutschlands großen Konzernen mit einer Frau besitzt, wie die Wirtschaftsprüfung EY vergangene Woche ausgezählt hat.

Unter der Oberfläche geschieht aber mehr, als viele denken. Der F.A.S. liegen Zahlen darüber vor, wie viele Frauen in Deutschland in Führungspositionen be­fördert werden. Im ganzen Land, und nicht nur in den großen Vorständen, sondern bis tief hinunter in die Betriebe.

Dabei zeigt sich: Frauen werden immer häufiger befördert, Männer immer seltener. Betrachtet man nur die Beschäftigten, die in Vollzeit arbeiten, dann sind Männer und Frauen praktisch gleichauf: Bei beiden Geschlechtern beträgt der Anteil der Führungskräfte an den Vollzeitbeschäftigten um die 7 Prozent, zumindest in den jüngsten Daten aus dem Jahr 2020. Die Zahlen unterscheiden sich noch in Nachkommastellen, diese Differenz ist statistisch aber nicht mehr signifikant.

Die Angaben stammen aus dem sozio-ökonomischen Panel, einer Langzeit-Untersuchung, für die jedes Jahr rund 30.000 Menschen in Deutschland nach ih­ren Lebensumständen befragt werden. Die Forscher wissen, ob jemand arbeitet oder nicht, ob er eine Führungsposition hat oder nicht – und auch, ob all das in Voll- oder Teilzeit geschieht.

In Vollzeit dieselben Chancen

„Unsere Daten zeigen, dass Frauen, die in Vollzeit arbeiten, in etwa dieselben Chancen auf eine Führungsposition ha­ben wie in Vollzeit arbeitende Männer“, sagt die Soziologin Katja Schmidt. Es handelt sich um eine Erkenntnis mit Durchschlagskraft. „Das ist eine sehr gu­te Nachricht“, sagt zum Beispiel Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Allbright-Stiftung, die sich für mehr Di­versität in Führungspositionen einsetzt.

Bisher gehen Gender-Forscher schließ­lich davon aus, dass unbewusste Vorurteile gegen Frauen wirken und dafür sorgen, dass selbst gleich qualifizierte Frauen seltener befördert werden und in Führungspositionen schlechter beurteilt werden, sogar von ihren Mitarbeitern. In vielen Betrieben ist das auch heute noch so. Denn die neuen Daten bilden nur einen Durchschnitt ab.

„Die Lage unterscheidet sich sehr von Unternehmen zu Unternehmen. Wir haben Klienten, die nur Frauen einstellen wollen – aber auch solche, die leider sagen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau den Job machen kann“, sagt Eva Tholen, die bei der Personalberatung Egon Zehnder Kandidaten für Stellen im Topmanagement sucht. Es gibt also durchaus noch die Unternehmen, in denen sich all die un­bewussten Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen Bahn brechen.

Doch es gibt eben inzwischen auch einige Betriebe, in de­nen all die Gleichstellungsprogramme der vergangenen Jahre Wirkung zeigen und in denen inzwischen Frauen eher aufsteigen als Männer, zumindest wenn sie in Vollzeit arbeiten. Nur so kann insgesamt die Gleichheit entstehen, die das sozioöko­nomi­sche Panel abbildet.

Einer dieser Betriebe ist die Europä­ische Zentralbank (EZB). Sie hat vor ei­niger Zeit ihre Beförderungspraxis sys­tematisch unter die Lupe genommen. He­raus kam: Inzwischen befördert die EZB so viele Frauen, dass in den Führungspositionen jetzt beide Geschlechter so re­präsentiert sind, wie es der Zahl der Köpfe in der Mitarbeiterschaft entspricht. Das gelang allerdings nur um den Preis, dass Frauen im Auswahlprozess doppelt so große Erfolgschancen hatten wie Männer.