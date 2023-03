Französischer Thales-Konzern : Europas heimlicher Technologieriese

Aktualisiert am

Thales hat nicht nur im Rüstungssektor und in der Luft- und Raumfahrtindustrie seine Finger im Spiel. Vor Aufträgen kann er sich kaum retten.

Unter dem Radar: Der französische Technologiekonzern Thales mischt nicht nur in der Rüstungsindustrie mit. Bild: AFP

Die Welt ist unsicherer geworden. Die zerstörten Nord-Stream-Röhren zeigen, dass man die Unversehrtheit einer Gaspipeline selbst in der heimischen Ostsee nicht mehr länger für selbstverständlich nehmen kann. Für Unternehmen, deren Geschäft die Abwehr von Gefahren ist, sind es gute Zeiten. Thales etwa kann sich vor Aufträgen kaum retten, erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 1,1 Milliarden Euro Reingewinn und will in diesem Jahr 4000 neue Stellen schaffen.

Wirtschaftskorrespondent in Paris

Als Rüstungshersteller und Produzent von Elektronik für die Luft- und Raumfahrt haben die jüngsten geopolitischen Spannungen dem französischen Konzern einen Wachstumsschub beschert. Das erfreut auch die Anleger, der Thales-Aktienkurs notiert heute mehr als 50 Prozent höher als Anfang 2022 und fast 500 Prozent höher als noch vor zehn Jahren.