Kostenexplosion : Frankreichs U-Boote werden zur Falle Australiens

Aktualisiert am

In Australien wird die Debatte über den Kauf von Unterseebooten lauter. Der deutsche Stahl- und Industriekonzern Thyssen-Krupp hatte sich um den Auftrag beworben, der zunächst mit 50 Milliarden Australischen Dollar (31,5 Milliarden Euro) bewertet worden war, scheiterte am Ende aber. Inzwischen räumt das Verteidigungsministerium in Canberra ein, dass die gewählten französischen Boote der Naval Group das Land rund 225 Milliarden Australische Dollar über die Lebenszeit kosteten.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Zugleich heißt es in Militärkreisen, dass am Ende eben doch eine nukleare Lösung angestrebt sei – wäre dies während der Ausschreibung genannt worden, hätten Thyssen-Krupp und die konkurrierenden Japaner ihre Bewerbungen sofort zurückgezogen. Nur die Franzosen boten nukleare Boote an. „Wir fühlten uns getäuscht“, hieß es schon damals bei Thyssen-Krupp.

War beim Kauf 2016 noch die Rede von einer Investition von 50 Milliarden Australischen Dollar, stieg der Wert nun offiziell auf 80 Milliarden. Admiral Greg Sammut erklärte vor dem Senat, die zwölf Boote würden im Betrieb ab frühestens 2034 rund 145 Milliarden Australische Dollar verschlingen. Die Zeitung „The Australian“ spekuliert schon mit Gesamtkosten von bis zu 500 Milliarden Dollar – dem Zehnfachen der angedachten Kaufsumme. Zum Vergleich: Thyssen-Krupp hatte in der Bewerbung 20 Milliarden Dollar Baukosten als Festpreis angeboten. Australiens Nachbarland Indonesien hat gerade drei gebrauchte Unterseeboote aus Südkorea für 1,1 Milliarden Amerikanische Dollar erworben. Sie basieren auf dem deutschen U-Boot-Typ 209 von HDW.

Mehr zum Thema 1/

Der australische Journalist Robert Gottliebsen warnt nun lautstark vor einem „nationalen Desaster“ beim Kauf der französischen Boote – seine Zeitung, „The Australian“, hatte in der Entscheidungsphase immer wieder Front gegen die deutsche Alternative gemacht. Heute schreibt die Zeitung über die Schlussphase: „Die Deutschen wurden zum heißen Favoriten und boten Australien ein industrielles Netzwerk, um ihr Boot zu unterstützen.“ Zu ihm gehörte unter anderem Siemens.

Das aber nützte nichts. Am Ende entschied sich Canberra für das französische Konzept. Um nun festzustellen, was schon Indien beim Kauf des Jagdflugzeuges Rafale dämmert – den es dem Eurofighter vorgezogen hatte: Frankreich beginnt nach der Vertragsunterzeichnung, jedes Versprechen zu prüfen, und jede Anpassung des Konzeptes wird dann horrend teuer. „Die Idee einer aufregenden gemeinsamen Entwicklung landete im Müll“, muss auch Gottliebsen nun erkennen.

Amerikas Einfluss

Schlimmer noch: Während der Gebotsphase kursierte als eines der Hauptargumente, dass der wichtigste Rüstungspartner Australiens, die Amerikaner, dem deutschen Boot und den deutschen Sicherheitsstandards nicht traue. Das war schon damals verblüffend, weil Thyssen-Krupp etwa auch Unterseeboote an Amerikas Pazifik-Partner Singapur liefert. Nun erkennt die australische Öffentlichkeit, das Amerika ein vielleicht größeres Problem mit dem Lieferanten Frankreich hat: Zum einen, weil der grundlegende Plan des Bootes während der Entscheidungsphase an die Öffentlichkeit geriet.