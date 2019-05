„Herkules-Plan“ : Frankreichs Staat soll die Atomenergie retten

Die Baustelle des Atommeilers in Flamanville in Frankreich Bild: Reuters

Im Stammland der Kernenergie wird die Atomkraft so teuer, dass sie von den privaten Finanzmärkten nicht mehr finanziert werden kann. Dieser Ansicht ist die französische Regierung. Daher plant sie, das Kernenergiegeschäft aus dem Energieproduzenten Électricité de France (EdF) auszugliedern und zu hundert Prozent dem Staat zu übertragen.

Am vergangenen Dienstag beriet der EdF-Verwaltungsrat erstmals über dieses Projekt, das seit einigen Monaten hinter den Kulissen ausgearbeitet wird. Es soll den mehrheitlich staatlichen Konzern aus seiner finanziellen Klemme befreien: „Seit drei Jahren verkaufen wir permanent Aktiva und bitten den Staat um frisches Kapital. Das kann so nicht weiter gehen“, sagte der EdF-Vorstandsvorsitzende Jean-Bernard Lévy vor einigen Wochen bei einer Anhörung im französischen Senat.

Frankreich hat mit rund 72 Prozent den höchsten Atomenergieanteil an der Stromerzeugung in der Welt. Doch die 58 Reaktoren im Land, die zwischen 1977 und 1997 ans Netz gingen, müssen aufwendig renoviert werden. Von einem Investitionsbedarf von rund 50 Milliarden Euro bis 2025 ist die Rede. Zudem kommt der einzige französische Neubau, der Reaktor des Kernkraftwerks Flamanville an der normannischen Küste zum Ärmelkanal, kaum voran. Der Reaktor wird womöglich 2022 fertig, das wäre rund zehn Jahre später als geplant, die Kosten des Projekts haben sich auf fast 11 Milliarden Euro verdreifacht. Im vergangenen Monat wurden abermals Mängel an Schweißnähten im Röhrensystem entdeckt.

Aktienkurs ist eingebrochen

Die Börse schreckt vor solchen Risiken zunehmend zurück: Rund 16 Prozent des Energieerzeugers EdF gehören privaten Aktionären, der Rest dem Staat. Die ersten Jahre nach der Teilprivatisierung 2005 liefen gut, der Aktienkurs verdoppelte sich bis 2007 auf rund 83 Euro je Aktie, doch seither ging es meistens bergab. Heute ist die Aktie nur noch rund 12 Euro wert; das Unternehmen ist mit schrumpfenden Gewinnen, einem Schuldenberg von 33 Milliarden und einer wachsenden privaten Konkurrenz konfrontiert, die EdF Kunden abspenstig macht.

Vor diesem Hintergrund arbeitet die Regierung an einem Plan, der teilweise dem Vorgehen von Konzernen wie RWE und EON in Deutschland ähnelt: Im Zuge einer Aufteilung von EdF wird die Nuklearenergie in eine rein staatliche Gesellschaft ausgelagert, die erneuerbaren Energien kommen in eine börsennotierte Firma, an denen sich zusätzliche private Anteilseigner beteiligen können. Allerdings besteht weiter der große Unterschied zu Deutschland, dass Frankreich an der Nuklearenergie festhält. Nur soll sie künftig unter rein staatlicher Obhut weiterleben. Präsident Emmanuel Macron hat bereits das Ziel seines Vorgängers François Hollande, den Nuklearanteil bis 2025 auf 50 Prozent zu senken, um zehn Jahre nach hinten verschoben.

Der Herkules-Plan

Das letzte Wort der EdF-Neuorganisation ist indes noch nicht gesprochen. Der Plan mit dem Namen „Herkules“ könnte erst 2021 umgesetzt werden. Wegen der vollständigen Rücküberführung des Nukleargeschäfts an den Staat müssen die Minderheitsaktionäre ausbezahlt werden, was mehrere Milliarden Euro kostet. Die Gewerkschaften befürchten eine Zerschlagung und den Einfluss privater Eigentümer.

In Regierungskreisen ist zu hören, dass über den beiden Konzernteilen eine Holding stehen könnte, die für Zusammenhalt sorge. Zum nuklearen Teil könnten auch die vielen französischen Wasserkraftwerke zugeordnet werden, die im Notfall für die Kühlung der Kernkraftwerke zur Verfügung stehen. In den anderen Bereich kämen dagegen die erneuerbaren Energien, die schon mal zwischen 2005 und 2011 an der Börse notiert waren, sowie der Vertrieb und die Stromverteilung. Vom nicht-nuklearen Teil könnten etwa 20 Prozent privaten Aktionäre überlassen werden, lautet eines der Szenarien.

Im Zuge der Neuordnung von EdF muss die Regierung auch über den Bau neuer Kernkraftwerke entscheiden. Frankreich setzt auf die Nuklearenergie nicht nur für die Eigenversorgung, sondern auch für den Export. So baut der Konzern im britischen Hinkley Point zwei Nuklearreaktoren des Typs EPR-3.

Der Druckwasser-Reaktortyp der sogenannten dritten Generation, der einst von Siemens mitentwickelt wurde, soll auch in Flamanville sowie in Olkiluoto in Finnland zum Einsatz kommen. Die finnische Baustelle steht unter Verantwortung des staatlichen Nuklearkonzerns Areva S.A., der inzwischen zerschlagen und teilweise EdF zugeteilt wurde. Nach vielen Jahren Verspätung und hohen Kostenüberschreitungen könnte der finnische Reaktor 2020 ans Netz gehen. Im chinesischen Taishan dagegen arbeitet der weltweit erste EPR-3 bereits seit dem vergangenen Dezember. EdF ist hier als Zulieferer und Minderheitsaktionär beteiligt.