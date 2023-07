Aktualisiert am

Ob Batteriezellen oder Rohstoffe: Europas Abhängigkeit von China ist enorm. Das soll sich nun ändern. In der Bergbauindustrie herrscht Goldgräberstimmung.

Steinbruch in der Auvergne Bild: Richard Damoret/Laif

Für reichlich Prominenz war gesorgt, als vor wenigen Wochen in Billy-Berclau die erste Batteriezellfabrik auf französischem Boden eingeweiht worden ist. Neben den Chefs von Mercedes-Benz, Stellantis und Totalenergies schaute auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorbei, schließlich ist die von den Konzernen gemeinsam getragene Automotive Cells Company (ACC), die in Kaiserslautern ein weiteres Werk baut, Ergebnis eines industriepolitischen Akkords zwischen Berlin und Paris. Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sprach von einem „großen Tag für die Industrie in Europa“.

Doch wer geglaubt hatte, mit der Einweihung der neuen Gigafactory wäre ein substanzieller Schritt heraus aus der Abhängigkeit von China gemacht, irrt. Denn nahezu alle Maschinen zur Produktion der Batteriezellen stammen aus dem Reich der Mitte. Der kleine verbleibende Rest ist japanischen oder südkoreanischen Ursprungs, während man nach Maschinen made in Europe in Billy-Berclau vergeblich sucht. Die Abhängigkeit von China setzt sich dort also einstweilen bloß fort – mit dem Risiko, dass Peking eines Tages die Ausfuhr von Komponenten oder Ersatzteilen beschränken könnte, wie es das aktuell im Fall der Rohstoffe Germanium und Gallium tut.