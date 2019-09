Frankfurts OB und Wirtschaft : Feldmann und die ungehaltenen Reden

Das Grußwort, das der Frankfurter Oberbürgermeister gestern anlässlich der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in seiner Stadt nicht halten durfte, ist nicht die erste ungehaltene Rede Peter Feldmanns. Als am 29. April dieses Jahres der Grundstein für das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens gelegt wurde, war von dem Sozialdemokraten weit und breit nichts zu sehen.

Matthias Alexander Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z. Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Damals war der Verzicht des Stadtoberhaupts auf den Auftritt auf großer Bühne allerdings freiwillig. Feldmann wollte und will nicht in Verbindung mit dem Ausbau des Flughafens gebracht werden, der zwar der größte Arbeitgeber in Frankfurt ist, aber vor allem in den südlichen Stadtteilen wegen des Fluglärms auf Ablehnung stößt.