New York

Die New York Times betitelte sie als „antikapitalistische Ikone“: Fran Drescher Bild: EPA

Fran Drescher hatte schon in ihrer Paraderolle als Titelfigur in der erfolgreichen Fernsehserie „Die Nanny“ mit einem Streik zu tun. Eine Episode aus der zweiten Staffel, die 1994 ausgestrahlt wurde, hieß sogar „Der Streik“ (in der deutschen Version „Ein Riesenskandal“).

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Die von Drescher gespielte Fran Fine kommt darin mit ihrem Chef, einem verwitweten Broadway-Produzenten, zu einem Hotel, vor dem Beschäftigte streiken und mit Transparenten herumlaufen. Die Nanny weigert sich, hineinzugehen. Mit ihrer typischen nasalen Stimme sagt sie, es sei eine der wichtigsten Regeln, die sie von ihrer Mutter gelernt habe, niemals einen bestreikten Betrieb zu besuchen.