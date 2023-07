Aktualisiert am

Frachter in Brand : Auto-Akkus sind ein Risiko für die Schifffahrt

Der Brand eines Autofrachters in der Nordsee rückt die Gefahren von E-Auto-Transporten ins Blickfeld. Falls das Schiff sinkt, droht eine Umweltkatastrophe.

In Flammen: das Frachtschiff „Fremantle Highway“ in der Nordsee Bild: Imago

Ein mit fast 3000 Autos beladenes Frachtschiff brennt vor der niederländischen Insel Ameland. Sollte es untergehen, droht im Wattenmeer eine Umweltkatastrophe. Die Fremantle Highway war in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. Nach Informationen der Küstenwache war das Feuer in einem der insgesamt 25 Elektro-Autos ausgebrochen. Die Besatzung habe zunächst versucht, das Feuer zu löschen, das sich schnell ausgebreitet habe. Eine Person sei ums Leben gekommen, teilte die Küstenwache mit. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung seien gerettet worden, einige von ihnen seien von Bord gesprungen.

Unglücke dieser Art wird man in Zukunft noch häufiger zu beobachten haben, warnen Experten des Versicherungskonzerns Allianz. Brände seien mittlerweile die Hauptursache für Schiffsverluste – und Ursache für das Brandrisiko sei der Transport von Elektrofahrzeugen und sonstigen Waren, die mit Lithium-Ionen Akkus betrieben würden. Beschädigte Batteriezellen oder Geräte, eine Überladung oder Kurzschlüsse könnten zu Bränden führen, die sich selbst weiter anfachen und sogar Explosionen verursachen können.