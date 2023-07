Tiefschlag für Indien: Foxconn, der taiwanische Zulieferer des amerikanischen Technologiekonzerns Apple, und das indische Konglomerat Vedanta werden keine gemeinsame Chipfabrik bauen. Das größte Einzelprojekt in einem indischen Bundesstaat war auf 19,4 Milliarden Dollar veranschlagt worden. Das Thema besitzt Sprengkraft, weil der überraschende Rückzug aus dem Heimatstaat von Ministerpräsident Narendra Modi weniger als ein Jahr nach der Ankündigung der Zusammenarbeit kommt. Seine Regierung pumpt Milliarden Dollar Steuergeld in die Ansiedlung von Technologieunternehmen. Sie sollen einen Wissenstransfer gewährleisten, aber auch Arbeitsplätze schaffen. Das nun zerborstene Projekt sollte angeblich 100.000 Stellen in Gujarat schaffen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Der Foxconn-Mutterkonzern Hon Hai Technology Group sprach von einer „im Entstehen begriffenen“ Halbleiterindustrie Indiens. Es werde Jahre dauern, sie auszubauen. Dann aber endet in der Mitteilung jede asiatische Zurückhaltung. Auch um sich selbst vor der Kritik der Fehleinschätzung zu schützen, schreiben die Taiwaner: „Beide Seiten erkannten, dass sich das Projekt nicht schnell genug vorwärtsbewegte, dass es tiefe Bruchstellen gab, die wir nicht einfach überbrücken konnten, und Herausforderungen von außen, die nicht mit dem Projekt zusammenhingen.“ Das sind Sätze, die indischen Politikern in den Ohren klingen werden. Denn sie verdecken kaum die bürokratischen Hürden, die Indien-Investoren aushebeln.

„Schlechte Idee, gegen Indien zu wetten“

Branchenkenner berichteten, die Taiwaner seien an der indischen Verwaltung verzweifelt: Nachdem sie ihre Produktion dem jüngsten Bedarf angepasst hätten, seien die zugesagten Mittel nicht mehr geflossen – sie hätten die Anträge neu stellen müssen, um Subventionen zu erhalten. Foxconn hatte wohl Mittel für die Fertigung von 28 Nanometer-Halbleitern beantragt, war dann aber auf 40 Nanometer umgeschwenkt. Hohe Förderungen lassen Indien attraktiv erscheinen: Bei dem Foxconn-Vedanta-Projekt wäre gut die Hälfte der Kosten übernommen worden, heißt es in indischen Medien. Gerade erst hatte die Regierung im Umfeld der Modi-Visite in den USA berichtet, der amerikanische Hersteller Micron plane den Bau einer Halbleiterfertigung für 2,7 Milliarden Dollar. Weitere Investitionsanträge würden geprüft.

Die Regierung bemühte sich rasch um Schadensbegrenzung. Die Entscheidung habe „keinen Einfluss auf Indiens Halbleiter-Herstellungsziele. Überhaupt keine“, erklärte der Staatsminister für Elektronik und Informationstechnologie, Rajeev Chandrasekhar. Beide Unternehmen trieben nun unabhängig voneinander Pläne voran. Er wies auch daraufhin, dass beide Unternehmen „keine Erfahrung in der Fertigung von Halbleitern“ besäßen und deshalb einen Technologiepartner für Indien suchten – was sich wohl als schwer erwiesen habe. Den beiden Investoren sei es nicht gelungen, die niederländische STMicroelectronics zu gewinnen, hieß es. Angeblich habe aber die Regierung eine Finanzbeteiligung der Europäer eingefordert, die diese ablehnten. „Es ist eine schlechte Idee, gegen Indien zu wetten“, warnte der Minister nach dem Bruch.

Mehr zum Thema 1/

Auch das Konglomerat des indischen Milliardärs Anil Agarwal versuchte in einer Mitteilung, sich selbst schadlos zu halten, und Modi und das industrielle Umfeld in Indien zu schützen: Vedanta Resources, 2003 das erste indische Unternehmen an der Börse London, setze sich weiterhin mit ganzer Kraft für das Projekt ein und habe „andere Partner für den Bau von Indiens erster Chipfabrik gefunden“. Man habe die Genehmigung für die Produktion von 40 Nanometer Chips, eine weitere für die Herstellung von 28 Nanometer Chips werde erwartet. Damit träten die Inder freilich in direkte Konkurrenz zu ihrem bisherigen taiwanischen Partner. Vedanta „verdoppele seine Kraft“, Modis Vision zu erfüllen, hieß es fast schon in chinesischer Manier.