Standort für E-Auto : Ford entscheidet sich gegen das Saarland

Der US-amerikanische Autohersteller Ford wird sein erstes komplett selbst entwickeltes Elek­troauto nicht im saarländischen Saarlouis herstellen. Stattdessen hat sich die Konzernführung für die Produktion im spanischen Valencia entschieden. Nach monatelangem Ringen, in dem der Vorstand zum großen Unmut von Beschäftigten und politisch Verantwortlichen die Werke zu einer Art internen Konkurrenzkampf und einem Wettbieten der Subventionen aufgefordert hat, gehen die Saarländer als Verlierer vom Platz.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die fast 6000 Beschäftigten im Werk und den umliegenden Zulieferbetrieben erwarten düstere Zeiten. Ob das Werk überhaupt weiterbetrieben werden kann, wenn die Produktion des Focus im Jahr 2025 wie vereinbart ausläuft, ist offen. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die mit ihrem Wirtschaftsminister noch Anfang Juni in die Ford-Zentrale nach Dearborn geflogen war, nannte die Entscheidung am Mittwoch schäbig und eine Farce.

Ford habe mit dem im Januar gestarteten Bieterwettbewerb die Belegschaften gegeneinander ausgespielt, „um die Zitrone noch etwas mehr auszupressen“. Gewerkschafter und Betriebsrat verweisen darauf, dass die Belegschaft die Einschnitte der Vergangenheit – seit 2018 hat Ford schon 2500 Arbeitsplätze abgebaut – mitgetragen habe, um den Standort zu sichern.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nahm den Autohersteller in die Pflicht. „Ich erwarte von Ford gemeinsam mit dem Betriebsrat, zeitnah konkrete Pläne für die Zukunft des Werks in Saarlouis und seine Beschäftigten auf den Tisch zu legen“, sagte er. Für die vielen Beschäftigten und die Region sei es nun wichtig, dass es möglichst rasch Klarheit über eine konkrete und belastbare Perspektive für den Standort Saarlouis gebe. „Ford steht hier als Eigentümer des Werkes, als Arbeitgeber und als bedeutender Automobilhersteller im größten europäischen Automobilmarkt Deutschland in einer besonderen Verantwortung.“

Dem Werk mit seinen 4600 Beschäftigten und dem umliegenden Zuliefererpark mit weiteren 1300 Mitarbeitern drohen mindestens erhebliche Einschnitte, vielleicht die Schließung. Bis 2025 wird dort noch der Focus produziert, danach läuft die Beschäftigungsgarantie aus. In der Autoindustrie gilt ein Werk ohne eigenes Modell langfristig als von der Schließung bedroht.

Ford-Europa-Chef Stuart Rowley sagte am Mittwoch lediglich zu, der Konzern werde für das Werk „zukünftige Konzepte evaluieren“ – in oder außerhalb von Ford. Er wolle dazu eine Arbeitsgruppe bilden, die eng mit der Verwaltung zusammenarbeite. Zugleich kündigte er sowohl für Saarlouis als auch für Valencia „signifikante Restrukturierungen“ an. Obwohl die Spanier den Zuschlag erhalten, soll also auch im dortigen Werk die Zahl der Beschäftigten – aktuell 6000 – sinken. Um Elektroautos zu bauen, werden weniger Beschäftigte benötigt.

Hoher Einsatz der Landesregierung

Die Landesregierung hatte sich bis zuletzt für das Werk eingesetzt. Gemeinsam mit dem Bund hat sie ein Subventionspaket geschnürt, das nach Angaben von Rehlinger nahe an eine Milliarde Euro reicht. Schon 1998, als es um den Auftrag für die Focus-Produktion ging, hatte die Landesregierung 100 Millionen Euro an Hilfen gezahlt. Welchen Ausschlag die staatlichen Investitionshilfen für die Auftragsvergabe gegeben haben, kommentiert Ford nicht. Europa-Chef Rowley sagte lediglich, beide Regionen hätten ein „robustes Paket“ vorgelegt.

Bei vergleichbaren Ansiedlungen in Spanien, wie zuletzt für die von VW angekündigte neue Batteriefabrik, hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez auch mit Hilfen aus dem EU-Aufbaufonds gelockt. Deutschland ist nach Darstellung des Bundesrechnungshofes mit 65 Milliarden Euro der größte Nettozahler des Fonds.