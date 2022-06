Standortentscheidung : Ford lässt Saarlouis fallen

Der US-amerikanische Autohersteller Ford wird sein erstes vollständig selbst entwickeltes Elektroauto nicht im saarländischen Saarlouis bauen. Stattdessen hat sich die Konzernführung nach Informationen der spanischen Zeitung „El Pais“ für die Produktion im spanischen Valencia entschieden.

Nach monatelangem Ringen, in dem der Vorstand zum großen Unmut von Beschäftigen und politisch Verantwortlichen die Werke zu einer Art internem Konkurrenzkampf und einem Wettbieten der Subventionen aufgefordert hat, gehen die Saarländer offenbar als Verlierer vom Platz. Dem Werk mit seinen 4600 Beschäftigten und dem umliegenden Zuliefererpark mit weiteren 1300 Mitarbeitern drohen erhebliche Einschnitte, vielleicht die Schließung.

Bis zum Jahr 2025 wird dort noch der Ford Focus produziert, danach läuft eine Beschäftigungsgarantie aus. In der Autoindustrie gilt ein Werk ohne eigenes Modell langfristig als von der Schließung bedroht. Ford sagte lediglich zu, Optionen für zukünftige Konzepte zu evaluieren. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat gesagt, das Hilfspaket habe sich in einer Größenordung „näher an einer Milliarde Euro als an 500 Millionen Euro“ bewegt.

Die Regierung an der Saar hat sich eng mit dem Bund abgestimmt

Wirtschaftsminister Jürgen Barke, der noch Anfang Juni mit Ministerpräsidentin Rehlinger in die Ford-Zentrale nach Dearborn geflogen war, um für Saarlouis zu werben, sagte kürzlich, in dem Paket sei „alles drin, was rechtlich möglich ist. Das geht bis an die Grenzen des wirtschaftliche Leistbaren und politisch Vertretbaren“. Das Land habe es „in engster Abstimmung“ mit dem Bundeskanzleramt geschnürt. Schon 1998, als es um den Auftrag für die Focus-Produktion ging, hatte die Landesregierung 100 Millionen Euro an Hilfen gezahlt.

Für das kleine Bundesland wäre die Entscheidung ein schwerer Schlag. Erst mit Ford ist die Autoindustrie in das Saarland gekommen. Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte sich Ende der sechziger Jahre für die Ansiedlung eingesetzt, um dem jüngsten Bundesland eine weitere wirtschaftliche Perspektive zu geben.

Spät in die Bundesrepublik eingegliedert, war das Land bei der Verteilung von lukrativen Bundesbehörden leer ausgegangen. Die Krise der Kohle war schon allgegenwärtig, in den sechziger Jahren wurde die Hälfte der damalige Gruben dichtgemacht. Tatsächlich hat sich die Autoindustrie zu einem stabilen Anker entwickelt. Seit dem Produktionsstart 1970 sind von dort mehr als 15 Millionen Autos vom Band gerollt: Escort, Capri, Fiesta, seit 1998 und noch bis 2025: der Focus.

Viele der Zulieferbetriebe hängen am Verbrennermotor

Die im Laufe der Zeit entstandene Zulieferkette für die Autoindustrie ist zur wichtigsten Industrie aufgestiegen und hat einen Großteil der Strukturbrüche durch den Wegfall der Kohleförderung und stark dezimierten Stahlindustrie ausgeglichen.

Allerdings hängen viele der Zulieferbetriebe am Verbrennermotor: ZF Friedrichshafen beschäftigt alleine im Saarbrücker Werk 9000 Menschen im Getriebebau. Die Bosch-Werke in Homburg, wo mehr als 4000 Menschen arbeiten, hängen mehr oder weniger an der Dieseltechnologie.

Seine Deutschland-Zentrale Köln, wo 15.000 Menschen arbeiten, will Ford stattdessen erheblich aufrüsten und hat dort schon Investitionen über 2 Milliarden Euro in den kommenden Jahren angekündigt. Geplant sind zwei neue Modell auf einer Plattform von Volkswagen, dazu ein Batterie-Montagewerk. In Valencia will Ford nicht mehr auf die VW-Plattform zurückgreifen, sondern erstmals eine eigene Basis nutzen.