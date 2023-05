Flying Bengel : Der Tiktok-Flugbegleiter

Aktualisiert am

Bernd Schötteler lässt in die Bordküche oder ins Cockpit blicken – ohne seine Fluggesellschaft preiszugeben. Damit kommt er um einiges besser an als sie.

So sieht Martha aus - die Kunstfigur, die Bernd Schötteler erlaubt, Pikantes aus der Kabine und anderen Bereichen des Flugzeugs in karikierter Form auf Tiktok zu bringen. Bild: flying_bengel

Ein wenig Glanz hat das Fliegen noch. Ansonsten würden in den sozialen Medien nicht immer noch Fotos und Videos aus Flugzeugen oder von den Ankunftsorten Konjunktur haben. Einer, der sich die Reiselust zum Beruf gemacht hat, ist Bernd Schötteler. Er ist Flugbegleiter bei einer deutschen Fluggesellschaft und bereist so die Welt – und lässt die Welt daran teilhaben. Als „flying_bengel“ veröffentlicht er Videos auf der Kurzvideoplattform Tiktok. Dabei lüftet er mit Humor den Vorhang zu den Bereichen der Flugbegleiter, der Bordküche, und lässt auch mal durchscheinen, was im Cockpit oder beim Landgang passiert.

Natürlich immer etwas überspitzt. Auch die Leute mit den Halstüchern und Schulterklappen sind nur Menschen, auch wenn sie tonnenschwere Maschinen durch die Lüfte kommandieren. Hin und wieder tritt er selbst in Uniform in seinen Videos auf und zeigt sich bei Tätigkeiten wie dem Verschließen der Flugzeugtüren oder dem Bedienen der Fluggäste. Dabei aber immer unter eigener Marke. Sein Arbeitgeber, die Fluggesellschaft, möchte vordergründig nicht mit ihm als Werbefigur arbeiten. „Ich und Martha fliegen bei Bengel-Airlines“, sagt Schötteler.