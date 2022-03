Aktualisiert am

Hauptstadtflughafen : Es geht auch pünktlich am BER

Diesen Mittwoch können viele als späte Genugtuung werten: In Berlin, Hauptstadt der bauplanerischen Fehlgriffe, wird manchmal auch etwas pünktlich fertig – selbst wenn es niemand merkt. Misslich ist das besonders für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER), gilt er doch als Symbol für alles, was in der Metropole schiefgehen kann.

Nur der Terminal 2 des Pannenflughafens ging nicht schief, ganz im Gegenteil. Er könnte sogar als Paradebeispiel für eine flexible Bauplanung herhalten: Als die Verantwortlichen des Berliner Flughafens 2017 plötzlich merkten, dass der aufwendig geplante neue Hauptstadtflughafen zu klein ausgefallen war, planten sie einen zweiten Terminal, dessen Bau im Zeit- und Kostenrahmen blieb und pünktlich zur Eröffnung des Terminals 1 im Herbst 2020 zur Verfügung gestanden hätte – wenn nicht die Corona-Pandemie alle Pläne zunichtegemacht hätte.

Die Flugbranche steckte damals in einer nie da gewesenen Krise, die meisten Flüge, ob national oder international, waren gestrichen. Und der Terminal 2, obgleich in einem tadellosen Zustand, blieb erst einmal auf unabsehbare Zeit geschlossen. Bis jetzt. An diesem Donnerstag soll der Betrieb nun endlich aufgenommen werden.

Zu Ostern werden mehr Reisende erwartet

Die irische Billigfluglinie Ryanair wird um 14 Uhr mit vollem Flieger nach London aufbrechen. Und schon am Mittwoch pries die Flughafenchefin Aletta von Massenbach bei Schnittchen und Kaffee an den noch abgesperrten Gepäckbändern dieses Ereignis als „Zeichen für die Normalisierung der Luftfahrtbranche“ – in ganz Deutschland. „Zu Ostern erwarten wir bis zu 70 000 Passagiere pro Tag“, schwärmte sie. „Davon mehr als 10 000 Gäste im Terminal 2.“

Nicht nur am BER, sondern auch andernorts rechnet die deutsche Luftfahrt trotz des Kriegs in der Ukraine mit einer Erholung – vornehmlich im Urlauberverkehr zu Ferienzielen in Spanien, Griechenland, der Türkei und Ägypten. Der Lufthansa-Konzern hat angekündigt, auf Kurz- und Mittelstrecken im Sommer 95 Prozent der Vorkrisenkapazität anbieten zu wollen. Getrieben ist die Hoffnung der Branche durch den Wegfall von Corona-Beschränkungen.

Seit Anfang März stuft Deutschland kein Land als Hochrisikogebiet ein, Quarantäne- und Anmeldepflichten für Rückkehrer bestehen aktuell keine. Auch Urlaubsländer nehmen Auflagen zurück. Für die Anreise in Griechenland genügt ein 3-G-Nachweis in der Corona-App, andere Staaten wollen nachziehen. Für Fernstrecken wird mit einer schleppenderen Erholung gerechnet – zumal sich dort höhere Kerosinkosten stärker auf Ticketpreise auswirken.

Vor Russlands Angriff auf die Ukraine hatten die Frühbucherumsätze für den Sommer laut Reisemarktforscher TDA die Hälfte des Werts von 2019 erreicht, 2021 war das Frühbuchergeschäft in der Pandemie weitgehend ausgefallen. Unsicher ist, ob der positive Trend angesichts steigender Energiekosten anhält. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen hatte in ihrer jährlichen Untersuchung ermittelt, dass 70 Prozent der Bundesbürger nach eigenen Angaben Geld für eine große Urlaubsreise 2022 haben – 8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Die Befragungen hatten aber vor dem Jahreswechsel stattgefunden.

In Berlin lässt sich davon niemand die Stimmung verderben. Man hofft weiter auf reibungslose Abläufe, die im starken Kontrast zu den Herausforderungen im Terminal 1 stehen. Dort gab es schon kurz nach Eröffnung Bedarf für die erste Generalüberholung: Die Rollbänder für die Passagiere stehen schon seit Monaten aus technischen Gründen still, sie müssen erneuert werden.

Im Sommer soll es dann endlich funktionierende Fahrsteige geben, die den Kunden helfen, die langen Strecken im Flughafen zu überwinden. Damit wird man im Terminal 2 nicht zu kämpfen haben: Rollbänder waren hier schon gar nicht vorgesehen.