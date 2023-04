In einem bemerkenswerten Schritt will der Flughafen Schiphol bei Amsterdam von sich aus den Nachtverkehr einstellen. Spätestens 2025 oder 2026 sollen von Mitternacht bis 6 Uhr keine Flugzeuge mehr starten und bis 5 Uhr keine landen. Der viertgrößte Flughafen Europas kündigte dies als auffälligsten Teil eines Maßnahmenpakets an, um die Lärmbelästigung in der Umgebung zu verringern.

Dazu gehört ferner, dass Schiphol auf eine seit Jahren ins Auge gefasste neue Start-und-Lande-Bahn im Süden („Tweede Kaagbaan“) verzichtet. Zudem sollen Privatflugzeuge und besonders laute Maschinen verbannt werden. „Zu lange haben wir nur an Wachstum gedacht und zu wenig an den Tribut dafür“, ließ sich Vorstandsvorsitzender Ruud Sondag zitieren. „Mir ist klar, dass unsere Entscheidungen starke Auswirkungen auf den Sektor haben, aber sie sind nötig.“

Schiphol steht aus mehreren Gründen in der Kritik: Bei Reisenden und der Politik geht es um den anhaltenden Personalmangel. Der Betrieb ist gedeckelt, um abermalige Engpässe zu verhindern. Umweltgruppen und Bewohnerinitiativen beklagen seit Langem Lärm und CO 2 -Emissionen. Ersterer Faktor gilt als Hauptursache, dass Dick Benschop als Konzernchef gehen musste, Sondag folgte ihm im November als Interimsspitze.

Verstimmung über Alleingang

Dass ein Interimschef die Nachricht bekannt gibt, dürfte das Entsetzen verstärken, das aus Reaktionen von Fluggesellschaften sprach. Vor allem aber zeigten sie sich über den Alleingang verstimmt – zumal Sondag die Katze zunächst in zwei Zeitungsinterviews aus dem Sack ließ, bevor Schiphol das anstehende Maßnahmenpaket per Mitteilung bestätigte.

Die heimische Fluggesellschaft KLM jedenfalls reagierte mit ungewöhnlichen Worten: „Die Tatsache erstaunt uns, dass Schiphol jetzt selbständig mit Vorschlägen kommt, die weitreichende Folgen für Fluggesellschaften haben, ohne die Branchenparteien einzubeziehen.“ Bis Mitte Juni will KLM mit anderen Fluggesellschaften – einschließlich der Partnerlinie Delta – und Branchenorganisationen seine „Vision“ beim Verkehrsministerium einreichen. „Schiphol bleibt eingeladen, sich anzuschließen“, hieß es.

„Einzige Art, Vertrauen zurückzugewinnen“

Unter den Airlines herrscht ohnehin Unmut, da wegen Personalengpässen die Zahl der Starts und Landungen von 500.000 im Jahr auf 460.000 gesenkt bleiben soll. Der Air-France-KLM-Konzern, Delta, Easyjet, TUI und Corendon taten sich zusammen, um dagegen vorzugehen. Die neuen Pläne sollen mit den Engpässen nichts zu tun haben. Sondag argumentierte außer mit dem Lärm auch mit dem CO 2 -Ausstoß. Die Maßnahmen seien „die einzige Art, auf Grundlage konkreter Maßnahmen Vertrauen von Mitarbeitern, Fluggästen, Nachbarn, der Politik und der Gesellschaft zurückzugewinnen“. Umweltorganisationen wie Greenpeace reagierten erfreut.

Dass ein Flughafen-Chef selbst für Nachtflugverbote plädiert, ist ungewöhnlich. In Deutschland sind seit 2010 nächtliche Pausen in Frankfurt und Berlin dazugekommen. Sie wurden eher hingenommen, da sie mit gewünschten Ausbauten zusammenhingen. So ging in Frankfurt 2011 eine zusätzliche Landebahn in Betrieb, in Berlin wurde der Flughafen Schönefeld durch den BER abgelöst.

An den größten Airports gibt es seitdem keinen Nachtbetrieb mehr, mit Einschränkungen sind Starts und Landungen in Köln, Hannover, Nürnberg, Erfurt, Münster, Hahn im Hunsrück sowie nur für Fracht in Leipzig möglich. Fluggesellschaften haben stets wirtschaftliche Nachteile durch Nachtpausen beklagt. So sei es kaum noch möglich, ein Flugzeug während der Airport-Öffnung zweimal am Tag zwischen Deutschland und Urlaubszielen wie den Kanarischen Inseln verkehren zu lassen.