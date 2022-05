Bahn-Konkurrent Flixtrain : 70 Ziele, kostenloser Sitzplatz und Tickets ab 5 Euro

FlixTrain will mit dem erneuten Ausbau des Angebots ein nachhaltiges Zeichen für grüne Mobilität in Deutschland setzen. Bild: dpa

Der Münchner Fernzuganbieter Flixtrain hat am Mittwoch bekanntgegeben, sein Schienennetz deutlich zu erweitern. Demnach sollen im Mai und Juni drei neue Linien eingeführt, das erste internationale Ziel angefahren und das Netz auf 70 Ziele ausgebaut werden. Für die Fahrgäste soll es einen kostenlosen Sitzplatz und Angebote ab 4,99 Euro geben.

Mit den neuen Zugverbindungen schließt das Unternehmen ein Dutzend neue Halte an das Verkehrsnetz an. Noch im Mai führt Flixtrain eine Verbindung von Stuttgart nach Hamburg ein. Dabei werden auch Zwischenstopps wie Heidelberg, Frankfurt, Kassel und Hannover angefahren. Die Stuttgarter Strecke wird von einem Partner, der Schienenverkehrsgesellschaft (SVG), betrieben. Abfahrten sollen ab dem 19. Mai an sechs Tagen in der Woche stattfinden.

Außerdem soll es für Fahrgäste aus Berlin ab dem 2. Juni neue Reisemöglichkeiten geben. Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass künftig Fahrten nach Wiesbaden mit Zwischenstopps unter anderem in Braunschweig, Hildesheim und Offenbach angeboten werden. An vier Tagen pro Woche sollen Fahrten von Berlin nach Wiesbaden stattfinden und ab 9,99 Euro buchbar sein. Auf dieser Strecke arbeitet der Deutsche-Bahn-Konkurrent mit der Netzwerkbahn Sachsen (NES) zusammen.

Erste internationale Zugverbindung nach Basel

Die erste grenzüberschreitende Verbindung von Berlin bis ins Schweizerische Basel soll es ab dem 23. Juni geben. Auf der Strecke sind die Ziele Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Bad Hersfeld und Weil am Rhein für Fahrgäste erreichbar. Die neue Linie fährt donnerstags bis montags und die Tickets sind ab 9,99 Euro bereits auf der Website des Unternehmens buchbar. Neben dem Angebot weiterer Verbindungen soll außerdem die Zahl der Fahrten auf den Strecken München – Köln – Hamburg und Hamburg – Berlin – Leipzig ab Juni erhöht werden.

Das 9-Euro-Ticket der Bundesregierung, das ab dem 1. Juni bundesweit im öffentlichen Nahverkehr gültig sein wird und die Bürger angesichts der hohen Tankkosten entlasten soll, gilt für Fahren mit Flixtrain nicht. Das Unternehmen versucht diese Tatsache jedoch positiv für sich zu deuten: „Im Sommer drohen durch das unausgereifte 9-Euro-Ticket komplett überfüllte Züge in ganz Deutschland. Bei uns hat jeder einen Sitzplatz, kann bequem das Gepäck verstauen und muss nicht umsteigen“, sagte André Schwämmlein, Mitgründer und Geschäftsführer der Muttergesellschaft Flix.

Preiskonkurrenz für die Deutsche Bahn

Preislich macht Flitxtrain der Deutschen Bahn durchaus Konkurrenz. Bucht man für den Tag der Einweihung (2. Juni) ein Ticket für die Fahrt von Berlin nach Wiesbaden, zahlt man bei Flixtrain knapp 10 Euro und ist knapp fünfeinhalb Stunden unterwegs, ohne umsteigen zu müssen. Abhängig von der Tageszeit muss man bei der Deutschen Bahn an diesem Tag mit einem Ticketpreis zwischen rund 54 und 70 Euro rechnen und bei gleicher Fahrtdauer mindestens einmal umsteigen.

Flixtrain ist der einzige private Wettbewerber der Deutschen Bahn und gehört zu dem Unternehmen Flix SE mit Sitz in München.