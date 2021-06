Starlink-Projekt : Das fliegende Internet

Starlink-Satelliten am nächtlichen Himmel von Herrnleis in Österreich. Das Bild ist eine Kombination mehrerer Foto-Aufnahmen. Bild: EPA

Große Pläne kosten Zeit, Geld und viele Nerven. So hat der Tech-Pionier und Unternehmer Elon Musk die Investition in sein satellitenbasiertes Internetvorhaben namens „Starlink“ nun auf 20 bis 30 Milliarden Dollar veranschlagt. Er stellt auch einen Spin-off aus seinem SpaceX-Konzern in Aussicht und brachte einen Börsengang der möglichen Ausgründung ins Spiel. Damit will er das nötige Kapital auftreiben, um Zehntausende künstliche Erdtrabanten ins All schießen und sie Hunderte Kilometer über der Erde zu ei­nem Kommunikationsnetz verknüpfen zu können. Das Ziel: ein superschnelles Internet für zahlende Privatkunden.

Seit Monaten laufen Tests, nun geht es in die Vollen. „Spätestens im August ist es so weit“, sagte Musk in einem Video-Auftritt auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Damit will der gerade 50 Jahre alt gewordene Unternehmer den Wettbewerb um das fliegende Internet ankurbeln. Unternehmen wie Gelly, Amazone mit dem Projekt „Kuiper“ und Airbus haben ähnliche Visionen. Anbieter wie Eutelsat, Globalstar, Iridium, Ast & Science sind schon seit Jahren am Markt – und der ist schon 65 Milliarden Dollar groß. Musk will sich davon eine dicke Scheibe abschneiden.