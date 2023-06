Nur Fliegen ist schöner: Maschinen von Air Baltic mussten zuletzt häufiger am Boden bleiben, hier in Riga. Bild: Bloomberg

Martin Gauss verliert allmählich die Geduld. Der Vorstandschef der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic ist eigentlich froh, dass seine kleinen Airbus-Jets des Typs A220 mit der jüngsten Generation von Triebwerken des US-Herstellers Pratt & Whitney ausgerüstet sind. Diese Motoren senken den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu vorherigen Modellen erheblich. Aber sie haben sich als anfällig für Reparaturen herausgestellt, und dafür fehlen sowohl Ersatzteile als auch Personal.

Die Konsequenz: Ein Viertel der Air-Baltic-Flotte ist derzeit außer Betrieb, und in ihrer Verzweiflung mietete die Fluggesellschaft andere – mit Blick auf den Kerosinverbrauch deutlich weniger effiziente – Maschinen an. Gauss sagte der Branchenpublikation „Simple Flying“ kürzlich, er sei „total unglücklich“, wie Pratt & Whitney mit der Situation umgehe: „Die nehmen unser Triebwerk, bringen es in die Werkstatt und geben es nicht zurück.“ In einem anderen Interview erklärte Gauss, dass Reparaturen, die normalerweise 60 bis 90 Tage dauerten, jetzt fast ein Jahr in Anspruch nehmen könnten.