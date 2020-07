Brauerei : Flensburger gehen die Bügelflaschen aus

Aktualisiert am

Hoch im Norden der Republik drohen der Flensburger Brauerei die Flaschen zum Abfüllen ihres Bieres auszugehen. Über verschiedene Social-Media-Kanäle appelliert die Brauerei an Verbraucher: „Bitte bringt schnellstmöglich das Leergut zurück, damit wir den Nachschub sichern können“, schreibt die Brauerei etwa in einem Instagram-Beitrag.

Im Gespräch mit der F.A.Z. bestätigt Marketingleiter Ulrich Beuth, dass die für die norddeutsche Brauerei typischen Bügelflaschen knapp werden und es daher schon vereinzelt Verzögerungen bei der Auslieferung gab: „Wir registrieren, dass der Rücklauf nicht mehr so schnell erfolgt“, sagte Beuth. Nach schwierigen Zeiten wegen der Corona-Pandemie sei die Brauerei selbst etwas überrascht, wie der Flaschenverkauf dank des guten Wetters in den vergangenen Wochen wieder angezogen habe. Ab Mitte Mai habe sich die Nachfrage deutlich belebt.

Beliebte Bügelflaschen

Dass Pfandflaschen in den Sommermonaten knapper werden, ist nicht ungewöhnlich. Immer wieder kann es regional begrenzt kurzfristig zu Leergut-Engpässen kommen, bestätigt der Deutsche Brauerbund.

In diesem Jahr sei das Planen für die Brauereien besonders schwierig, weil sich das Verhalten der Verbraucher im Zuge der Pandemie auch verändert habe: Verbraucher gehen seltener einkaufen, nehmen dann aber größere Mengen mit nach Hause. So stünden in den Kellern tendenziell auch mehr Kisten. Im Falle der Flensburger Brauerei könnte hinzukommen, dass die Bügelflaschen auch bei Hobbybrauern zunehmend beliebt sind, um Selbstgebrautes abzufüllen, spekuliert Beuth.

Viel Bier weggeschüttet

Trotz der anziehenden Biernachfrage in den warmen Sommertagen werde dieses Jahr aber insgesamt ein „Desaster“ für die Bierbranche, heißt es vom Deutschen Brauerbund. Das Fassbiergeschäft der Brauereien sei im Zuge der Pandemie zwei Monate lang auf nahezu null eingebrochen. Einzelne Brauereien mussten größere Mengen Fassbier wegschütten, weil es die Mindesthaltbarkeitszeit überschritten hatte. Seit der Wiedereröffnung habe sich das Gastronomiegeschäft zwar wieder etwas belebt, aber nur sehr zaghaft. Viele Gastronomen würden noch immer lediglich ein Drittel ihres normalen Umsatzes erwirtschaften. Das Fassbiergeschäft der Brauer liege daher weiter am Boden.

Mehr zum Thema 1/

Der Verkauf von Flaschenbier im Einzelhandel liege zwar dank des guten Wetters in manchen Wochen leicht über dem vergleichbaren Vorjahresniveau, dies könne die hohen Verluste im Fassbiergeschäft aber bei weitem nicht kompensieren. Der Einbruch im Fassbiergeschäft trifft die Brauereien sehr unterschiedlich: Die Flensburger Brauerei kommt hier recht glimpflich davon, sie erwirtschaftet lediglich 10 Prozent ihres Umsatzes mit Fassbierverkäufen. Im Schnitt sind es dagegen laut Brauerbund bei den deutschen Brauereien eher 20 Prozent. Bei einigen Regionalbrauereien liegt der Gastronomieanteil noch deutlich höher – teils beträgt er bis zu 90 Prozent.