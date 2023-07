Herr Tönnies, vergangene Woche ist eine Sat.1-Reportage über das „System Tönnies“ ausgestrahlt worden. Es war die Rede von „Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung“. Was sagen Sie dazu?

Tönnies: Das war ein sehr spezielles Stück Fernsehen, größtenteils ohne auch nur eine seriöse Quelle für das, was berichtet wurde. Was an echten Vorwürfen bleibt, darum kümmern wir uns. Das sind wenige Fälle, die nicht vorkommen sollten und dürfen. Wir haben 15.000 Mitarbeiter an 30 Standorten. Die Anschuldigungen basieren auf einzelnen Verfehlungen von Mitarbeitern, die man trotz bestmöglicher Instrumente nicht verhindern kann.