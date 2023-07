Klettern, Yoga oder Schwimmen? Hansefit macht all das für Firmenkunden zugänglich. Der Pionier für Firmenfitness wächst vor allem in kleinen Großstädten rasant.

Das Versprechen klingt für viele Arbeitnehmer verlockend: nach der Arbeit wahlweise ins Yogastudio oder zum Schwimmen, in die Kletterhalle oder auch mal zum Stand-up-Paddling, und das alles ohne feste Bindung an einen Anbieter, für verhältnismäßig kleines Geld. Damit das gelingt, beteiligt sich meist der Arbeitgeber an den Kosten für solche Sammelangebote, die von sogenannten Fitnessaggregatoren angeboten werden. Gympass und Hansefit, Urban Sports Club und Egym Wellpass heißen hierzulande die bekanntesten dieser Firmen, deren Versprechen an die Unternehmen im Prinzip lautet: Wir machen Sie als Arbeitgeber attraktiv. Und: Wir halten Ihre Belegschaft gesund.

In Zeiten des Arbeitskräftemangels werden solche Botschaften offenbar gehört: Fast 40 Prozent aller Arbeitgeber gewähren ihren Beschäftigten Zuschüsse für die Mitgliedschaft bei Fitness­aggregatoren, hat die aktuelle Benefit-Studie der Unternehmensberatung ­Kien­baum ergeben. Die Angebote unterscheiden sich erheblich – schon weil in jeder Stadt andere potentielle Partner zur Verfügung stehen.

25 Prozent Umsatzrendite

Sicher ist, dass mit Firmenfitness viel Geld verdient werden kann. Hansefit beispielsweise hat im Corona-Jahr 2021 bei einem Umsatz von 36 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von knapp 9 Millionen Euro ausgewiesen – das entspricht einer Umsatzrendite von 25 Prozent nach Steuern. Solche Renditen seien weiter aktuell, bekräftigt Hansefit-Chef Alexander Wellhöfer. Die gesamte Branche profitiere vom gewachsenen Gesundheitsbewusstsein und könne jährliche Wachstumsraten von 50 Prozent realisieren. Hansefit, nach eigener Einschätzung Marktführer im Geschäft mit Firmenkunden, werde in diesem Jahr in Deutschland 100 Millionen Euro umsetzen, zusammen mit dem Geschäft in den Niederlanden komme man auf 150 Millionen Euro. Und: „In fünf Jahren wollen wir den Umsatz verfünffacht haben.“

Wer solche Ansagen macht, hat typischerweise einen Finanzinvestor im Rücken und vielleicht einen Börsengang vor Augen, und so ist es auch in diesem Fall. Zwar gehört die Hälfte des Bremer Unternehmens Jens Pracht, der als Pionier vor 20 Jahren das Konzept des Fitnessaggregators entwickelte. Die andere Hälfte aber gehört seit fünf Jahren dem Finanzinvestor Waterland, der zunächst eine Expansion über Zukäufe plante, jetzt aber kräftiges organisches Wachstum forciert – und dafür den ehemaligen McKinsey-Mann Wellhöfer 2022 zum Hansefit-Chef machte.

Fitnessjunkies kosten erst einmal

Zwei Faktoren seien entscheidend für den Erfolg, erklärt dieser seine Strategie: der richtige Mix der Partner aus der ­Fitness-Branche und der richtige Mix an Mitgliedern. „Die ersten 5 Prozent tun weh“, sagt Wellhöfer mit Blick auf die Mitglieder: „Das sind die Super-Fitnessjunkies.“ Will heißen: Solange in einem Unternehmen nur 5 Prozent der Belegschaft für eine Mitgliedschaft begeistert werden können, sind das solche, die ihre unbegrenzten Möglichkeiten wirklich nutzen.

Pech für Hansefit, weil die Partnerunternehmen für jeden einzelnen Check-in anteilig bezahlt werden. Für die Rendite ist es zwangsläufig besser, wenn ein Teil der Mitarbeiter nicht so intensiv ­trainiert oder beispielsweise das preisgünstige Schwimmbad bevorzugt. 20 Prozent der Belegschaft sollten es daher mindestens sein, die sich in einer Firma für Hansefit entscheiden, lautet Wellhöfers Vorgabe, 25 Prozent Aktivierungsrate nennt er „okay“. Eigentlich müsse man sich doch die Frage stellen, was mit den übrigen 75 Prozent sei, sagt Wellhöfer und denkt daran, ganzheitlichere Angebote jenseits des Sports zu entwickeln: „Auch ein Fünf-Minuten-Rücken-Espresso hilft.“ Letztlich gehe es dem Arbeitgeber darum, eine möglichst gesunde Belegschaft zu haben.

Konzentration auf kleine Großstädte

Damit die Firmen anbeißen, brauchen die Fitnessaggregatoren allerdings erst einmal attraktive Partnerbetriebe. Im ländlichen Raum ist das tendenziell schwierig. Metropolen wiederum haben zwar tolle Studios, aber auch gesalzene Preise, während günstige Aktivitäten eher rar sind. Hansefit will sich daher auf kleine Großstädte (zwischen 100.000 und 600.000 Einwohnern) konzentrieren. Wie das ideale Netzwerk aussieht, ist natürlich Betriebsgeheimnis, aber intern ist sehr genau definiert, was nötig ist, also beispielsweise wie viele Yogastudios pro 10.000 Mitglieder als Partner gefunden werden sollten und wie sie regional verteilt sein sollen.

Als Hansefit-Gründer Pracht selbst noch das Unternehmen führte (bis Ende 2021), gab es solche Pläne nicht. Vieles entstand durch Zufall, wie etwa die außerordentlich starke Präsenz im badischen Freiburg, wo es einst einen der norddeutschen Hansefit-Mitstreiter privat hingezogen hatte. Dieser hatte offenbar ein glückliches Händchen für die Akquise.

Selbst Tanz, Golf oder Physiotherapie zählen in der 230.000-Einwohner-Stadt zum Programm der Firmenfitness. „Irgendwann entsteht so ein Momentum, dass eine Firma es sich gar nicht mehr leisten kann, nicht dabei zu sein“, beschreibt Wellhöfer die Eigendynamik dort. Etwa die Hälfte aller Unternehmen in Freiburg seien Kunden von Hansefit, und trotzdem sei eine Sättigung nicht zu spüren. Um Wachstumschancen macht Wellhöfer sich deshalb keine Sorgen, um die Rendite auch nicht: „Wir sind so profitabel wie keiner sonst in der Branche. Wir wissen, wie es geht.“