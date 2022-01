Schlecker-Insolvenz : Der tiefe Fall des Anton Schlecker

Anton Schlecker ist einst der König der Branche und zugleich ein Phantom gewesen. Seinen Namen kannte jeder, denn in nahezu jedem Ort in Deutschland hing zeitweise das Logo, weiße Schrift auf blauem Grund.

Das Gesicht dazu hatte dagegen kaum jemand je gesehen – bis auf einmal die größte europäische Drogeriemarktkette am Ende war. Quasi aus dem Nichts hatte er das Unternehmen mit gewaltigen Ausmaßen aufgebaut. Am Ende ging er höchstpersönlich damit unter. Am 23. Januar 2012 musste Schlecker Insolvenz anmelden. In Deutschland verloren rund 25.000 Menschen ihren Arbeitsplatz, es waren überwiegend Frauen.