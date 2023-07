Kann eine Amerikanerin einen zeitlich befristeten Posten in der EU-Kommission übernehmen? Die Antworten fielen in der vergangenen Woche ziemlich unterschiedlich aus, nachdem die EU-Kommissare den Vorschlag von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gebilligt hatten, Fiona Scott Morton für drei Jahre als Chefökonomin der Generaldirektion Wettbewerb in die EU-Behörde zu berufen.

Die 56 Jahre alte Yale-Ökonomin ist die erste Frau und – viel wichtiger – die erste Nicht-EU-Bürgerin auf dem Posten. Dieser wurde vor zwanzig Jahren geschaffen, weil die Kommission mehr ökonomische Expertise für die Beurteilung der Wettbewerbsfolgen von Fusionen benötigte. Erster Amtsinhaber war der Deutsche Lars-Hendrik Röller, der später Wirtschaftsberater und „Sherpa“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel werden sollte.

Während die Berufung von Scott Morton zunächst fast überall mit wohlwollendem Achselzucken zur Kenntnis genommen wurde, kam aus zwei Ecken empörter Protest: aus Frankreich und aus dem Europaparlament. Die französische Europaministerin Laurence Boone erinnerte Vestager daran, dass Europa „viele talentierte Ökonomen“ habe und dass eine Ernennung in Kommissionsämter „mit unseren europäischen Ambitionen vereinbar“ sein müsse. Digitalminister Jean-Noël Barrot sagte, die EU sei doch dabei, neue Digitalgesetze durchzusetzen – die sich, so der unausgesprochene Kontext, gerade gegen US-Digitalkonzerne richteten. Die Zeitung „Le Monde“ setzte am Montag noch einen drauf: Scott Mortons Berufung sei schlicht „schockierend“ und fördere die Euroskepsis.

Die Vorsitzenden von vier Parlamentsfraktionen forderten in einem Brief an Vestager, die Personalentscheidung zurückzunehmen. Initiiert hatte das Schreiben ebenfalls ein Franzose: Stéphane Séjourné, der Chef der liberalen Renew-Fraktion und Generalsekretär von Staatspräsident Emmanuel Macrons Partei Renaissance. Aber auch Manfred Weber (EVP, Christdemokraten), Iratxe García (S&D, Sozialdemokraten) und Philippe Lamberts (Grüne-EFA) schlossen sich an. Es sei unverständlich, eine Nicht-EU-Bürgerin auf einen derart „strategischen“ Posten zu berufen. Schließlich müsse die EU für eine „unabhängige Indus­triepolitik“ und die „digitale Souveränität unseres Kontinents“ sorgen.

Die Grünen haben sich mittlerweile eines Besseren besonnen. Lamberts berichtete auf Twitter, er habe seine Bedenken in einem Gespräch mit Scott Morton angesprochen und sei nun überzeugt, dass die Expertise der Amerikanerin dazu beitragen werde, dass „wir überhöhte Marktmacht zum Nutzen der europäischen Steuerzahler und Verbraucher bekämpfen können“. Für den Sprecher der deutschen Grünen-Gruppe, Rasmus Andresen, ist die „Personalposse“ durch „nationalistische Vorurteile“ und „plumpen Antiamerikanismus“ geprägt. Die EU-Kommission sah denn auch keinen Grund, die Berufung Scott Mortons zu überdenken. Diese sei die qualifizierteste Kandidatin, sagte eine Sprecherin.

In der Tat stellen auch Scott Mortons Kritiker nicht deren Qualifikation infrage; sie wären dazu auch nicht in der Lage. Die Amerikanerin ist nicht nur eine hervorragend ausgewiesene Industrieökonomin, die sich mit vielen Wettbewerbsproblemen wissenschaftlich beschäftigt hat. Sie hat auch langjährige Praxis in der Kartellaufsicht. So leitete sie in der Amtszeit Präsident Barack Obamas im US-Justizministerium, das auch für die Kartellaufsicht zuständig ist, die Abteilung für ökonomische Analyse – eine ähnliche Stelle, wie sie sie jetzt in Brüssel antreten soll.

Am Montag erhielt die Brüsseler Behörde Unterstützung von 39 europäischen Ökonomen, unter ihnen prominente Franzosen wie Philippe Aghion, Olivier Blanchard und Jacques Crémer, aber auch bekannten deutschsprachigen Forschern wie den „Wirtschaftsweisen“ Monika Schnitzer und Ulrike Malmendier, dem Ex-Vorsitzenden der Monopolkommission Justus Haucap und dem prominenten Züricher Ökonomen Ernst Fehr.

Wie der (ebenfalls französische) Nobelpreisträger Jean Tirole hielten sie Scott Morton für eine der besten Industrieökonominnen der Welt, schreiben die Wirtschaftsforscher. Die Kommission „und insgesamt wir Europäer“ könnten sich glücklich schätzen, eine Expertin ihres Kalibers an Land gezogen zu haben. Die Amerikanerin sei nicht nur eine „Weltklasseexpertin“ für EU-Wettbewerbsfragen, sondern habe in ihrer amerikanischen Heimat auch unermüdlich dafür geworben, die Digitalwirtschaft stärker zu regulieren.

Für den französischen Arbeitgeberverband Medef ist es freilich gerade ihre Tätigkeit in der amerikanischen Regierung, die Scott Morton disqualifiziert. Schließlich sei die Regulierung der Digitalwirtschaft, speziell der „Digital Markets Act“ (DMA), für Frankreich das entscheidende Instrument, „um die digitale Souveränität der EU gegen die USA zu verteidigen“.

Solcher Nationalismus verdeckt die beiden einzigen Bedenken, die sich tatsächlich gegen die Amerikanerin ins Feld führen lassen. Zum einen ist sie – wie indes auch einige ihrer Vorgänger – neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit für die amerikanische Beratungsgesellschaft Charles River Associates tätig, die vor allem Kartellanwälten mit ökonomischer Expertise zuarbeitet. Zum anderen arbeitete sie in einzelnen Fällen als Gutachterin für Amazon, Apple und Microsoft.

Solche potentiellen Interessenkonflikte gibt es indes immer wieder, wenn externe Fachleute eine Zeit lang in die Kommission kommen und diese später wieder verlassen. Im Portal „Politico Europe“ skizziert ein Kommissionsbeamter das Problem: „Es ist, wie wenn wir einen Dreisternekoch engagieren. Wir können ihm nicht verbieten, irgendwann für einen Wettbewerber zu kochen.“