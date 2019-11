Fintech Interswitch : Noch ein „Einhorn“ aus Afrika

Sieben Monate nach dem Börsengang von Jumia, auch das „Amazon von Afrika“ genannt, sorgt ein weiteres sogenanntes Einhorn aus Afrika für Aufsehen. Interswitch, ein Unternehmen mit Sitz in Lagos, ist seit 2002 zu einem der führenden Anbieter digitaler Bezahlsysteme in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern aufgestiegen. Nach Unternehmensangaben werden monatlich mehr als 500 Millionen Geldtransaktionen über seine Plattformen abgewickelt. Den Aufstieg zu einem Einhorn – so werden private Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 1 Milliarde Dollar bezeichnet – verdankt Interswitch auch dem Einstieg von Visa in dieser Woche.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt, übernahm der amerikanische Kreditkartenkonzern einen „bedeutenden Minderheitsanteil“. Über die Höhe der Investition wurden keine Angaben gemacht. Medienberichten zufolge handelte es sich um 200 Millionen Dollar für einen Anteil von 20 Prozent.