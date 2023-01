Bundesfinanzministerium : Christian Lindner tauscht die nächste Führungskraft aus

Aktualisiert am

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) räumt in seinem Haus noch stärker auf als bisher bekannt. Nach Informationen der F.A.Z. muss auch der Staatssekretär für Europapolitik, Internationales und Finanzmärkte, Carsten Pillath, seinen Posten zum 1. April aufgeben. Vor einer Woche hatte Lindner schon den Abschied von vier Abteilungsleitern seines Ministeriums angekündigt (F.A.Z. vom 17. Januar). Abteilungsleiter sind die höchsten Mitarbeiter nach den Staatssekretären.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Pillaths Ablösung hat offenbar einen parteipolitischen Hintergrund. Nachfolger soll der jetzige deutsche Botschafter in Brasilien, Heiko Thoms, werden. Der Diplomat war in der Amtszeit des damaligen Bundesaußenministers Guido Westerwelle (FDP) dessen Büroleiter. Spezielle europapolitische oder ökonomische Kompetenz ist aus seinem Lebenslauf nicht ablesbar. Nach seiner Zeit bei Westerwelle war Thoms stellvertretender deutscher Vertreter bei den Vereinten Nationen (2013–2017) und stellvertretender deutscher Vertreter bei der NATO (2017–2020). Deutscher Botschafter in Brasilien ist er seit 2020. Vermutet wird, dass für Thoms keine Spitzenposition im Auswärtigen Dienst mehr übrig ist, nachdem der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff als deutscher Botschafter nach Moskau berufen wurde.