F.A.Z. Exklusiv : Finanzinvestoren wollen Anteile an Italiens Serie A kaufen

Finanzinvestoren wollen in der obersten Fußball-Liga mitmischen. Die lässt nun die Clubs befragen. Am 9. September soll eine Entscheidung fallen – eigentlich.

Private Equity will in der höchsten italienischen Fußball-Liga Serie A mitmischen. Finanzinvestoren reichten am vergangenen Freitag definitive Gebote für ein milliardenschweres Minderheitspaket an einer Gesellschaft ein, die die Übertragungsrechte der viertgrößten europäischen Liga verwalten soll.

Nach Informationen der F.A.Z. soll die Investmentbank Lazard für die Liga nun bis in die nächste Woche hinein die Offerten den einzelnen Clubs erläutern. Wie in Finanzkreisen zu hören ist, sind als Bieter die Beteiligungsgesellschaft Advent mit einem Partner sowie getrennt davon Bain Capital im Rennen – möglicherweise auch Apax und andere Parteien. Nach Auskunft eines Insiders sollen auch sie in den nächsten Tagen noch einmal Details ihrer Konzepte präsentieren.