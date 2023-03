Finanzierungslücken : Warum viele Altenheime pleitegehen

Angelika Mertens wünscht sich für ihren Vater eigentlich nur eins: dass er in Ruhe gehen kann. Seit drei Jahren lebt der 87-Jährige im Pflegeheim, kann nicht mehr gehen, ist zudem dement und verliert aufgrund einer Altersleukämie immer mehr Ge­wicht. Im Grunde könne sie zuschauen, wie ihr Vater nach und nach verschwindet, sagt Mertens, die sehr offen und persönlich erzählt, weshalb wir ihren richtigen Namen nicht schreiben sollen. Das letzte, was sie ihm zumuten will, ist ein Umzug in ein anderes Heim. „Das wäre richtig scheiße“, sagt sie frei heraus.

Womöglich läuft es aber darauf zu: Der Betreiber des Heims in Norddeutschland hat Ende Januar Insolvenz angemeldet. Die inhabergeführte Convivo-Gruppe aus Bremen betreibt nach eigenen Angaben mehr als 100 Pflegeeinrichtungen in Deutschland und beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter. Vorerst läuft der Betrieb weiter, die Gehälter der Mitarbeiter sind wohl bis Ende März gesichert. Die Zukunft ist jedoch offen. Es gibt zwar Hoffnung auf einen Einstieg neuer Investoren – der Fortbestand jeder einzelnen Einrichtung wäre aber auch damit nicht garantiert.

Convivo steht nur beispielhaft für ein neues, offenbar stark wachsendes Pro­blem: Kostenschübe, Personalnot und Finanzierungslücken gehen für mehr und mehr Betreiber von Pflegeheimen und -diensten an die wirtschaftliche Sub­stanz. Im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit in Sachen Altenpflege stand lange Zeit – und aus nachvollziehbaren Gründen – die hohe Arbeitsbelastung von Pflegekräften. Seit einiger Zeit rückt auch das Problem steigender finanzieller Belastungen der Pflegebedürftigen stärker in den Blick. Allerdings: Wenn Pflegeplätze teurer werden, heißt das noch lange nicht, dass bei den Betreibern der Pflegeeinrichtungen mehr Geld hängenbleibt. Im Gegenteil: Deren Erlöse bleiben immer häufiger hinter dem beschleunigten Kostenanstieg zurück.

„Wir bräuchten eigentlich einen Ausbau an Pflegeplätzen, keinen Abbau“

„Wir erleben, dass eine steigende Zahl von Heimbetreibern in existenzielle Nöte gerät“, bestätigt Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege (AGVP) und warnt: „Wenn das so weiterläuft, dann rauscht die Altenpflege in Deutschland in eine Versorgungskata­strophe.“ Maria Loheide aus dem Vorstand der Diakonie formuliert es weniger drastisch, auch sie sieht die Altenpflege aber auf dem Weg in eine „prekäre Situation“, wie sie der F.A.Z sagte. Wer ambulante Pflege suche, müsse schon heute oft 15 bis 20 Dienste anfragen, um wenigstens eine Zusage zu erhalten. Und der nächste freie Heimplatz sei zuweilen 150 Kilometer entfernt. „Wir bräuchten deshalb eigentlich einen Ausbau an Pflegeplätzen, keinen Abbau“, mahnt sie.

Die Realität sieht aber so aus: Kurz vor der Convivo hatte schon die Curata-Gruppe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, ebenfalls ein großer privater Träger mit mehr als 40 Einrichtungen und mehr als 3000 Mitarbeitern in Deutschland. Kurz darauf kündigte etwa ein Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes in Wolfsburg seine Schließung an. Dann traf es ein Heim in Vögelsen im Landkreis Lüneburg. In einer ländlichen Gegend in der Nähe von Stuttgart macht ein Tochterunternehmen der Diakonie Stetten das einzige Pflegeheim im Ort dicht. Die Liste ließe sich um viele weitere Beispiele verlängern. Was im Einzelfall meist nur ein Thema für Regionalmedien ist, entwickelt sich zum Trend.

Die Gründe hinter den Schließungen und Insolvenzen sind stets ähnlich: Erst sorgte die Corona-Pandemie für einen Kostenschub unter anderem durch teure Infektionsschutzmaßnahmen; dann trieben die Folgen des Ukrainekriegs Heiz- und andere Sachkosten kräftig in die Höhe; und obendrein kamen steigende Personalkosten durch die seit Herbst geltenden neuen Entlohnungsvorgaben für Pflegekräfte hinzu. Die Politik hat zwar zeitweilig mit dem steuerfinanzierten „Corona-Rettungsschirm“ ausgeholfen. Aber seit dieser Mitte 2022 eingeklappt wurde, kommt der Kostendruck mit ganzer Wucht bei den Betreibern an.