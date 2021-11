Doch keine Erfolgsmeldung : Finanzaufsicht BaFin widerspricht Lars Windhorst

Aktualisiert am

Zunächst hat es Lars Windhorst, Investor und Mehrheitseigentümer des Fußball-Bundesligaklubs Hertha BSC Berlin, wie einen Erfolg aussehen lassen: „Ich habe heute mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) Einlagen in Höhe von insgesamt 132,5 Millionen Euro zurückgezahlt, deren Entgegennahme nach Einschätzung der #BaFin eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedurft hätte.“ Dies ließ das einstige Wunderkind der deutschen Wirtschaft, an dessen Finanzkraft seit einiger Zeit erhebliche Zweifel bestehen, am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter verlautbaren. Kurz danach schob Windhorst einen weiteren Tweet nach: „Ich freue mich, dass ich die Einlagen mit Zustimmung der #BaFin rückabwickeln konnte. Durch die Rückabwicklung erledigen sich die Rechtsstreitigkeiten mit der BaFin, die bei Gerichten anhängig sind.“ Das liest sich wie bestes Einvernehmen, erst recht, weil sich Windhorst auf die „Zustimmung“ der Finanzaufsicht beruft. Allerdings sprach eine BaFin-Sprecherin deutlich anders – und zwar von einer „Anordnung“.

Ende Mai hatte die im Wirecard-Debakel in der Kritik stehende Behörde Windhorst bei der Staatsanwaltschaft Berlin angezeigt wegen Verstoßes gegen das KWG. Ob die Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen einstellt, hängt von ihr ab. Die Anzeige gegen Windhorst bezog sich damals auf den Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das KWG. Die Rechtsstreitigkeiten, die Windhorst in dem Tweet nicht näher erläuterte, dürften sich auf die Auseinandersetzungen mit der BaFin rund um die Anordnung zur Rückzahlung der Einlagen beziehen. Auch für das Entgegennehmen von Einlagen ist ähnlich wie für die Vergabe von Krediten eine KWG-Lizenz für das Bankgeschäft notwendig. Diese besitzt aber Windhorst nicht. Es ist davon auszugehen, dass er gegen die BaFin vor dem Verwaltungsgericht den Kürzeren zog. Dass er das nun als „Zustimmung der BaFin“ verkauft, dem dürfte die Aufsicht erst recht nicht zustimmen wollen.

Windhorst stand in den vergangenen Monaten stark unter Druck. Im Sommer ging eine Zahlung an Hertha BSC erst mit einigen Tagen verspätet ein. Zwischendurch war sogar von einer Pfändung die Rede. Ende vergangener Woche erklärte dann ein niederländisches Gericht Windhorsts Investmentunternehmen Tennor Holding B.V. für insolvent. Auch ein Insolvenzverwalter wurde bestellt. Tennor legte nach Angaben eines Sprechers Einspruch gegen die Entscheidung ein. Die Holding sei nicht insolvent und habe sich mit dem Antragsteller außergerichtlich geeinigt. Windhorst hatte daraufhin auf Twitter geschrieben: „Tennor ist entgegen anderslautender Berichte nicht insolvent.“