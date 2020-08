Filter gegen das Coronavirus : Die Crux bei der Masken-Wahl

Masken sind nicht gleich Masken. Es gebe große Qualitätsunterschiede, sagt Thomas Caesar. „Von Baumwolle rate ich grundsätzlich ab. Das mag zwar gut aussehen, aber die Schutzfunktion ist zu gering.“ Caesar muss es wissen. Der Chemieingenieur kümmert sich als Direktor Globale Filtertechnik um das Filtergeschäft von Freudenberg.

Freudenberg ist mit fast 50.000 Mitarbeitern und 9,5 Milliarden Euro Umsatz eines der größten Familienunternehmen Deutschlands; ein Schwerpunkt des Geschäftes liegt auf Vliesstoffen und Filtermedien für eine Vielzahl von Anwendungen. In Japan produziert Freudenberg in einem Gemeinschaftsunternehmen schon seit Jahren Masken, vor allem für den asiatischen Markt, wo Masken auch schon vor Corona häufiger verwendet wurden. Mitten in der Krise war es Freudenberg aber nicht erlaubt die Masken nach Deutschland auszuführen, wie Konzernchef Mohsen Sohi im Mai dieser Zeitung sagte. Die Japaner wollten die Produktion für sich.

Freudenberg hat nun in Kaiserslautern eine eigene Anlage aufgebaut und stellt dort nach Caesars Worten etwa 500.000 Masken am Tag her. Der Bedarf nach Filtermedien sei extrem gestiegen, sagt er. Es gebe allerdings erhebliche Qualitätsunterschiede. „Von Abscheideleistung null bis nahe hundert Prozent.“ Microfasern seien besonders geeignet, sie könnten anders als Baumwolle elektrostatisch aufgeladen werden, um Teilchen aus der Luft anzuziehen, ähnlich wie ein Magnet Eisen.

Microfaser-Masken nur einmal verwenden

Um bei Stoffmasken eine zumindest akzeptable Filterfunktion zu bekommen, müssten so viele Schichten übereinander liegen, dass man kaum noch Luft bekomme. Hochwertige Microfaser-Masken, elektrostatisch aufgeladen, würde hingegen bei wenig Atemwiderstand 98 Prozent der relevanten Partikel abscheiden. Allerdings sollen solche Masken nach Caesars Worten tatsächlich nur einmal verwendet werden: die elektrostatische Ladung gehe spätestens beim Waschen verloren. Zudem würden die Viren in den Masken zwar abgeschieden, aber nicht vernichtet, sie bleiben im Vlies.

Filter sind nach Caesars Worten grundsätzlich geeignet, um die Virenlast in der Luft zu senken. Schon länger würden in Operationssälen oder Reinräumen von Pharmafirmen entsprechend klassifizierte High Efficiency Particulate Air-Filter (Hepa) eingesetzt, um die Konzentration von Viren und Keimen in der Luft zu reduzieren. Auch in bestehenden Lüftungsanlagen und Klimaanlagen von Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros oder Supermärkten könnten entsprechende Filter heute schon ohne größere Umbauten eingesetzt werden. „Wenn Lüftungsanlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, mit den richtigen Filtereinsätzen ausgestattet werden, bietet das einen ausreichenden Schutz.“ Das Prinzip funktioniere im Kleinen sogar in Staubsaugern, vorausgesetzt der dort eingesetzte Hepa-Filter sei nach der Norm EN 1822 zertifiziert und werde rechtzeitig erneuert.

Ohne Filter besser keine Umluft oder Klimaanlage verwenden

Ohne die richtigen Filter rät Caesar allerdings von einem Umluftbetrieb von Lüftung- und Klimaanlage dringend ab. Damit würden Viren nur im Raum verteilt. Stattdessen sei es besser, das Fenster zu öffnen und durchzulüften. Die Luft draußen sei schließlich in der Regel nahezu virenfrei. „Man muss die Raumluft entweder reinigen oder verdünnen.“

Mithilfe von zertifizierten Filtern, wie sie nach Caesars Worten bei Boeing und Airbus eingesetzt werden, sei es auch möglich, die Innenraumluft von Flugzeugen von Viren weitgehend zu befreien. Das Problem in den Kabinen sei eben nicht die Umluft, sondern der direkte Sitznachbar. Wenn dieser niese, nütze die Filteranlage nichts. „Wenn ich allerdings die Leute im Flugzeug weit genug auseinandersetze, kann ich das Risiko minimieren“, sagt Caesar und nimmt das Beispiel als Beleg dafür, dass zum Schutz vor Viren oft mehrere abgestimmte Maßnahmen nötig seien.

Um die Viren in Filtern nicht nur abzuscheiden, sondern unschädlich zu machen, hat Freudenberg jetzt sogar einen Innenraumfilter für Autos entwickelt. Der Aktivkohlefilter enthält ein mit Fruchtsäure beschichtetes Vlies, das – patentgeschützt – in der Lage sein soll, Viren unschädlich zu machen. Der Autohersteller Ford bietet seit Juni den Umbau der Filtersysteme für einige seiner Modelle an. In die Belüftung eingebaut, könne der Filter die Konzentration schädlicher Partikel, die in den Fahrgastraum gelangen, reduzieren und sogar virushaltige Tröpfchen entfernen, wodurch sich das Risiko einer weiteren Kontamination und Infektion verringere, wirbt der Autohersteller. Ford will den Filter auf „nahezu“ die gesamte Modellpalette ausweiten.

Vorsicht vor Masken aus Staubsaugerbeuteln

Ob man Gesichtsmasken ebenfalls beschichten kann, um die Viren nicht nur zu filtern sondern unschädlich zu machen? Er wolle das nicht grundsätzlich ausschließen, sagt Caesar. Allerdings müsse zuvor sichergestellt werden, dass die Beschichtung auch direkt vor Nase und Mund gesundheitlich unbedenklich sei.