Unternehmerin Filiz Recber : Zwischen Dönerspieß und Podcast

Meistens steht Filiz Recber an der Kasse. „Zweimal Döner-Box. Einmal Yufka ohne Scharf, bitte.“ Mittags um zwölf geht das wie am Fließband. Die Männer schneiden das Fleisch, geben Kraut, Zwiebeln und Sauce dazu und reichen die Bestellungen weiter. Dass die Frau an der Kasse die Chefin von „Ützel Brützel“ in der Stuttgarter City sein könnte, kommt wahrscheinlich niemandem in den Sinn.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Stuttgart.





„Frauen im Dönerladen sind meist Ehefrauen oder Schwestern, die zwar das Geschäft wuppen, aber im Hintergrund bleiben“, bestätigt Filiz Recber die Beobachtung über die Rollenverteilung im Döner-Business. Bei ihr war es ganz ähnlich. Seit ihre kurdischen Eltern 1996 den Dönerladen an der Königstraße eröffnet haben, hat sie immer wieder auch da gearbeitet. Sie hat als gelernte Kauffrau auch die Bücher geführt. Chefin ist sie jetzt seit drei Jahren. Chefin heißt in ihrem Fall, alles selbst machen zu können: das Fleisch schneiden und das Brot backen, an der Kasse stehen und, ja, auch die Toiletten putzen.