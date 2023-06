Aktualisiert am

Den Fertighausbauern gehen die Kunden aus. Sie wünschen sich mehr Förderung, sehen Arbeitsplätze in Gefahr und wollen Dörfer wiederbeleben – am liebsten mit 20.000 Euro Förderung pro abgerissenem Haus.

Viele Unternehmen aus der deutschen Fertighausbranche sind gerade hin-und hergerissen. Einerseits ist der Bestand an Aufträgen zum Teil noch beträchtlich, andererseits gehen die Bestellungen vielerorts deutlich zurück. Ein aktuelles Minus von 50, teilweise sogar 60 Prozent ist keine Seltenheit. Und auch in der zweiten Jahreshälfte sei mit Besserung nicht zu rechnen, heißt es von Unternehmen und vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF), der eine mittelständisch geprägte Branche mit rund 50 Mitgliedsunternehmen und knapp 15.000 Beschäftigten vertritt. Diese sehen inzwischen Entlassungen näherkommen. „Die Unternehmen wollen jeden Arbeitsplatz halten“, sagt Verbandspräsident Mathias Schäfer. „Aber wie lange das noch möglich sein wird, ist so unsicher wie lange nicht.“

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft.

Es sind nicht nur die hohen Zinsen und Materialkosten, die Käufer von Ein- oder Zweifamilienhäusern – dem Kernprodukt der Branche – fernhalten. Es sind auch nicht allein die langen Genehmigungszeiten der überlasteten und personell ausgezehrten Bauämter, die abschrecken – Schäfer, Geschäftsführer von Finger Haus aus Hessen mit knapp 1000 Beschäftigten, nennt sechs bis acht Monate statt wie vor der Pandemie drei bis vier Monate. Es fehle vielmehr eine angemessene, weniger sprunghafte staatliche Förderung. Zumal mittlerweile fast jedes vierte in Deutschland gebaute Ein- oder Zweifamilienhaus in Holzfertigbauweise entsteht.