Fertighäuser aus Holz : „Wer billig baut, wird es teuer bezahlen“

Aktualisiert am

Josef Haas hat den Fertighaushersteller Kampa wiederbelebt. Warum er für den Baustoff Holz kämpft, wo er Chancen für zusätzlichen Wohnraum sieht und was er von der Debatte um Einfamilienhäuser hält.

Platzraubend und schlecht für das Klima: Der Chef der Grünen-Bundestagsfraktion Anton Hofreiter sieht Einfamilienhäuser mit Skepsis und hat mit seinen Aussagen zur Wohnungspolitik und zum Eigenheim im Grünen einigen Wirbel ausgelöst. Die Äußerungen kann Josef Haas, geschäftsführender Gesellschafter des Fertighausherstellers Kampa mit Sitz im baden-württembergischen Aalen, nicht verstehen. „Wir erleben in unseren Internetanfragen schon länger eine Stadtflucht“, sagt der 49 Jahre alte Haas. Und das nicht erst seit der Corona-Krise.

Dieser Trend werde sicher noch verstärkt durch die Pandemie – zumal die neue Flexibilität in der Wahl des Arbeitsorts nicht mehr verschwinden werde. Was aus ökologischer Sicht gegen Einfamilienhäuser sprechen soll, kann er ohnehin nicht nachvollziehen. Denn Haas baut sogenannte Plus-Energiehäuser. Das heißt, diese produzieren in der Regel mit ihren eingebauten Systemen mehr Energie, als sie selbst verbrauchen.