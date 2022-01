Aktualisiert am

Fehlende Lkw-Stellplätze : Wenn der Vierzigtonner in der Pannenbucht parkt

Lastkraftwagen stehen am in Marienborn an der Autobahn 2 auf einem Rastplatz. Bild: ddp

In Deutschland fehlen Zehntausende Lkw-Stellplätze. Das sorgt für Chaos an den Autobahnen. Die Politik will Millionen Euro aufbringen, um die Lage zu verbessern.