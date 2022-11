FCAS-Einigung : Europas größtes Rüstungsprojekt geht in die nächste Phase

Aktualisiert am

Europas größtes Rüstungsprojekt geht in die nächste Phase

Lange stockte die Entwicklung des Luftverteidigungssystems FCAS. Nun soll das Projekt schnell vorangehen. Was dahinter steckt und was noch zu klären ist.

Die europäische Rüstungskooperation hat einen Schritt nach vorne gemacht. Mit der Einigung von Deutschland, Frankreich und Spanien auf die nächste Programmphase des Future Combat Air System (FCAS) sollen Industrieunternehmen aus den drei Ländern nun gemeinsam die Technologien für einen Flugdemonstrator testen und entwickeln, der den späteren Bau des geplanten bemannten Kampfjets in Serienproduktion weiter vorbereitet.

Dabei handelt es sich um den Eintritt in die Arbeitsphase 1B. In der Phase 1A war das Demonstratorkonzept entworfen worden. In der Phase 2, deren Start für 2025 anvisiert wird, soll er dann bis 2027/2028 flugfähig gemacht werden. Elysée-Palast und Bundesverteidigungsministerium sprachen von einem wichtigen Signal für die länderübergreifende Zusammenarbeit.

Unterstützt von einem unbemannten Drohnenschwarm und Datenwolken soll das Flugzeug als Kampfjet der sechsten Generation vom Jahr 2040 an die derzeit eingesetzten Modelle der vierten Generation ablösen, die Rafale aus französischer und den Eurofighter aus deutsch-spanisch-italienisch-britischer Fertigung. Das Gesamtprojektvolumen von FCAS wird auf bis zu 100 Milliarden Euro geschätzt.

Die Entwicklung wurde in neun Arbeitspakete unterteilt, an denen Unternehmen aus allen drei Partnerländern beteiligt sind, darunter auch Triebwerkhersteller wie Safran und MTU. Auseinandersetzungen zwischen dem deutsch-französisch-spanischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, dessen Rüstungssparte ihren Hauptsitz in Bayern hat, und der französischen Kampfjetschmiede Dassault Aviation hatten die Fortsetzung des 2017 initiierten Programms zuletzt gefährdet.

„Ein kooperativer Ansatz auf Augenhöhe“

Trotz der Einigung bleiben wichtige Details offen. Die finale Vertragsunterzeichnung der drei federführenden Unternehmen Airbus, Dassault und Indra Sistemas aus Spanien zum Start der Arbeitsphase 1B wird erst in den kommenden Tagen erwartet. Zuvor braucht es noch grünes Licht aus den drei Partnerstaaten, im Fall von Deutschland durch den Haushaltsausschuss des Bundestages.

Erst dann lässt sich beurteilen, wie etwa die Arbeitsteilung auf technologisch sensiblen Feldern wie der Flugsteuerung und Tarnkappenfunktion aussieht, wo sich Airbus erklärtermaßen nicht mit der Rolle eines reinen Zulieferers von Dassault ohne Teilhabe an der Entwicklung begnügen will. Die beiden Unternehmen wollten sich am Wochenende nicht dazu äußern.

Als Entgegenkommen an das deutsche Drängen auf Teilhabe beim Kampfjetbau lässt sich werten, dass das Verteidigungsministerium am Freitag betonte, dass „auf höchster Regierungsebene bekräftigt (wurde), dass bei dem unter französischer Gesamtverantwortung stehenden Projekt ein kooperativer Ansatz auf Augenhöhe verfolgt wird“.

Einige kritische Punkte dürften aber ohnehin erst später auf den Tisch kommen, wenn es dann um den tatsächlichen Bau des Flugzeugs geht. Abermals könnte es vor den weiteren Arbeitsphasen zähe Vertragsverhandlungen geben, nicht zuletzt aus politischen Gründen nach einem Regierungswechsel in Berlin, Paris oder Ma­drid. Die Haushaltsmittel müssen Schritt für Schritt freigegeben werden. In der Arbeitsphase 1B sind 3,6 Milliarden Euro veranschlagt, die sich je zu einem Drittel auf die drei Partnerstaaten verteilen.