Cyberattacke : Conti, das FBI und die Hacker

Wie sensibel sind die Daten, die die Lockbit-Bande gestohlen hat? In die Ermittlungen sind auch US-Behörden involviert, wie nun bekannt wurde. Daten von VW, BMW und Mercedes könnten betroffen sein.

Durch welches Loch sind die Hacker geschlüpft? Ein Continental-Mitarbeiter im Werk in Hannover Bild: dpa

Das FBI ist seit Wochen in die Aufarbeitung des Hackerangriffs auf den deutschen Autozulieferer Continental involviert. Das bestätigten Konzernkreise am Mittwoch. Demnach wurden die US-Ermittler einbezogen, direkt nachdem Conti die deutschen Sicherheitsbehörden informiert hatte. Über die Rolle des FBI hatte zuerst die Zeitung „Handelsblatt“ berichtet.

Der Zulieferer aus Hannover war im Sommer von Hackern der Lockbit-Bande angegriffen worden und hatte den Angriff im August öffentlich gemacht. Die Hacker konnten offenbar aber einen Monat lang ihr Unwesen treiben und 40 Terrabyte an Daten entwenden. Die Angreifer hätten „trotz etablierter Sicherheitsvorkehrungen auch einen Teilbestand an Daten aus betroffenen IT-Systemen entwenden“ können, teilt der Konzern mit. Die an sich große Datenmenge fällt gegenüber den täglich bewegten Daten kaum ins Gewicht: Jeden Tag werden laut Konzernkreisen etwa 220 TB verschickt.