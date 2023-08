Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verzeichnet in ihrem digitalen Geschäft deutliche Zuwächse und sieht sich in einem durch einen nachhaltigen Wandel in der Mediennutzung gekennzeichneten Zeit für die Zukunft gut gerüstet. Zur Mitte des laufenden Jahres betrug die Zahl der digitalen Abonnements rund 250.000; das waren rund 14 Prozent mehr als in der Mitte des Vorjahres. Bis zum Jahre 2026 soll die Zahl der digitalen Abonnements auf mindestens 300.000 steigen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die F.A.Z. seit Mitte 2021 mehr als 30 zusätzliche Stellen in der Redaktion geschaffen und neue digitale Produkte an den Markt gebracht. Die Produktoffensive wird im kommenden Herbst mit dem Angebot themenspezifischer Newsletter eine Fortsetzung finden. Damit reagiert das Frankfurter Verlagshaus auf eine zunehmende Nachfrage nach Spezialinformationen. Das Interesse zahlreicher Leser an Qualitätsjournalismus, also an hochwertiger Information, Kommentierung und Einordnung, bleibt gerade in unruhigen wirtschaftlichen und politischen Zeiten deutlich vernehmbar.

Zum Wachstum der Digitalauflage trug das Bezahlangebot F+ überdurchschnittlich bei. Die Zahl der Abonnenten lag in der Jahresmitte mit 114.629 um gut 17 Prozent über dem Stand des Vorjahres. F+ bietet Zugang zu den auf der Website hinter einer Bezahlschranke befindlichen Artikeln sowie die kostenfreie Nutzung der Vorlesefunktionen in den Apps „FAZ.NET“ und „F.A.Z. Der Tag“. Mit F+ erreicht die F.A.Z. nicht zuletzt jüngere Leser, unter denen sich Streaming-Angebote seit Jahren eines großen Zuspruchs erfreuen. Aber auch die Auflagen der digitalen Ausgaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zugelegt.

Sie wenden sich an die ebenfalls wachsende Zahl von Lesern, die zwar digital lesen wollen, aber ein von der Redaktion kuratiertes Produkt bevorzugen, wie es die traditionelle Papierausgabe der Zeitung traditionell bietet. Im E-Paper der F.A.Z. erscheint seit Februar die Beilage „Bilder und Zeiten“, die bis zum Jahr 2012 ein Bestandteil der Print-Zeitung gewesen war. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erwartet sowohl für das Bezahlangebot F+ wie auch für die digitalen Zeitungen weiterhin zunehmende Auflagen.

Sehr dynamisch hat sich auch die Nachfrage nach den Newslettern entwickelt; die Zahl der Versendungen lag im Juni dieses Jahres mit etwas mehr als 600.000 um rund ein Drittel über dem Vorjahreswert. Die beiden wichtigsten Newsletter des Hauses, der werktäglich erscheinende „Frühdenker“ ebenso wie der an jedem Samstag erscheinende F+-Newsletter gehören mit jeweils mehr als 200.000 Versendungen zu den auflagenstärksten Newslettern in Deutschland. Der „Frühdenker“ kann zunächst kostenlos bezogen werden; danach ist der Abschluss eines digitalen Abonnements für F.A.Z., F.A.S. oder F+ notwendig. Unter den Podcasts kommt der werktäglich erscheinende „Podcast für Deutschland“ nunmehr auf nahezu 70.000 Abrufe am Tag. Aber auch themenspezifische Podcasts wie „Einspruch“, „Wissen“, „Finanzen & Immobilien“, „Digitec“ und „Künstliche Intelligenz“ erfreuen sich eines lebhaften Interesses. Einen spürbaren Anstieg verzeichnen auch die Aufrufe der auf Tiktok verbreiteten Videos.