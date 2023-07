Aktualisiert am

Die Internationale Energieagentur in Paris hat wenig Geld, aber viel Einfluss. Ihr Chef Fatih Birol ist Berater, Brückenbauer und Wachhund in einem. China lobt er, Europa attestiert er drei strategische Fehler.

Fatih Birol reist viel und schläft wenig. Peking, London, Neu-Delhi – der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA) ist ständig auf Achse und nicht erst seit der jüngsten Energiekrise auf der ganzen Welt ein gefragter Mann. Doch das ist nach eigener Darstellung mehr Freude als Bürde. „Ich liebe diesen Job so sehr, dass ich ihn auch dann machen würde, wenn ich kein Geld dafür bekäme“, beteuert er im Gespräch in seinem Büro im Pariser Quartier de Grenelle. Ein guter Langschläfer sei er ohnehin nicht. „Am produktivsten bin ich zwischen sechs und acht Uhr morgens“, erklärt Birol, der im März 65 Jahre alt geworden ist. Manche Leute spielten gerne Tennis, er betreibe gerne Energiepolitik – auch am Wochenende.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Seit bald acht Jahren steht Birol der IEA vor. Unter der Ägide des quirligen Türken wurde die einflussreiche „autonome zwischenstaatliche Organisation im Rahmen der OECD“, wie sie sich selbst definiert, noch einflussreicher. 1974 von den Industriestaaten mit dem Auftrag gegründet, die Versorgungssicherheit mit Erdöl sicherzustellen, ist sie über die Jahrzehnte zu einer zentralen Informationsquelle und Schaltstelle der globalen Energie- und Klimapolitik avanciert. Die vierjährige Amtszeit von US-Präsident Donald Trump überstand die IEA praktisch unbeschadet. Birol, der vom US-Magazin „Time“ vor zwei Jahren zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten gezählt wurde, hat die Emanzipierung von den Ursprungsstatuten noch einmal beschleunigt.