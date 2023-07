Während der normale Bierabsatz in Deutschland seit Jahrzehnten schrumpft, steigt die gebraute Menge an alkoholfreiem Bier in Deutschland seit Jahren kontinuierlich: „Seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland mehr als verdoppelt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, der Nachrichtenagentur dpa. Im vergangenen Jahr sind demnach rund 670 Millionen Liter alkoholfreies Bier in Deutschland gebraut worden, vor fünfzehn Jahren waren es erst 230 Millionen Liter.

„Wir rechnen damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird“, sagte Eichele, das Image des alkoholfreien Biers habe sich stark gewandelt: „Die Zeiten, als alkoholfreie Biere noch vor 20 oder 30 Jahren hauptsächlich von Autofahrern getrunken wurden, sind lange vorbei.“ Bier ohne Alkohol werde heute nicht mehr als Ersatz wahrgenommen, sondern als gesundheitsbewusstes Trendgetränk.

Das erste alkoholfreie Bier in Deutschland wurde Anfang der 1970er-Jahre in der DDR verkauft. Eine Ostberliner Brauerei hatte das neue Getränk 1972 auf der Leipziger Messe als „Autofahrerbier“ vorgestellt – auf dem Etikett wurde es schlicht als „AuBi“ bezeichnet. Das neue Getränk fand damals die Unterstützung der DDR-Führung, nachdem der Alkoholkonsum in den Jahren zuvor deutlich gestiegen war und für Autofahrer im Arbeiter- und Bauernstaat ein strikte Null-Promille-Grenze gab, während in Westdeutschland damals noch 0,8 Promille erlaubt waren.

Bis eine westdeutsche Brauerei nachzog, dauerte es auch noch einige Jahre. 1979 brachte der Oetker-Konzern sein „Clausthaler“ in die Supermärkte. Um eigene etablierte Biermarken nicht zu beschädigen, wurde eine neue Marke gegründet. Mit Clausthaler hat Oetker den Markt in den achtziger und neunziger Jahren lange dominiert, diese Stellung hat die Marke später aber an Nachahmer verloren. Nach Angaben des Brauerbundes gibt es heute mehr als 800 alkoholfreie Biermarken in Deutschland, zu den meistverkauften gehören Krombacher, Jever Fun, Bitburger Oettinger und Beck’s Blue.

Auch gewöhnliche alkoholfreie Bier enthalten noch in sehr geringen Spuren Alkohol. Immer mehr Anbieter haben in den vergangen Jahren aber auch wirklich nullprozentige Biere herausgebracht. Die 0,0-Varianten können auch Schwangere bedenkenlos trinken.