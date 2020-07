Klingelhersteller Siedle : Die erste Frau nach einem Vierteljahrhundert

Es ist noch nicht lange her, da stammte jede zweite Klingelanlage in Deutschland von Siedle. Dann veränderte sich die Welt. Der Traditionshersteller aus dem Schwarzwald hat trotzdem überlebt. Mit Gabriele Siedle an der Spitze.

Mehr Orte wie Furtwangen forderte Gerhard Schröder 2005. Seine Rede ließ erahnen, dass der damalige Bundeskanzler selbst nie in dem Städtchen im Schwarzwald gewesen war. Schröder schwärmte vom „Geist des fleißigen Tüftelns“, der in Furtwangen herrschte, von einer „Mentalität der Standfestigkeit“, von einem „Glauben an die eigene Wettbewerbsfähigkeit“. Er stand dabei 764 Kilometer und 850 Höhenmeter entfernt an einem Rednerpult in Berlin.

Besucht man nämlich Furtwangen, fährt mit der Bahn erst in das Dorf Triberg, dann fast vierzig Minuten lang mit dem Bus weiter hoch, fragt man sich, warum all das, was in Furtwangen angesiedelt ist, ausgerechnet hier stehen muss. Und warum man es nicht einfach zum Beispiel nach Berlin verlegt. Es würde vieles einfacher machen.