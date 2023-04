Aktualisiert am

Gut zwei Jahre nach dem Tod des Multimilliardärs und Knorr-Bremse-Großaktionärs Heinz Hermann Thiele ist die Familienstiftung gegründet worden. Damit ist mit einiger Verspätung ein wichtiger Schritt im Nachlass des im Februar 2021 verstorbenen Unternehmers vollzogen worden. In der milliardenschweren Stiftung liegen indirekt rund 42 Prozent am Münchner Zug- und Lastwagenzulieferer Knorr-Bremse, den Thiele vom Mittelständler zum Weltmarktführer geformt hatte, und rund 50 Prozent am Bahntechnikkonzern Vossloh.

Als Stiftungsvorstand verwaltet der ehemalige Fresenius-Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, wie diese am Dienstag weiter mitteilte. Er musste den Gesundheitskonzern im vergangenen Herbst vorzeitig verlassen. Außer Sturm gehören dem dreiköpfigen Vorstand Robin Brühmüller, Thieles Testamentsvollstrecker, sowie seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff an, die 17 Prozent an Knorr-Bremse hält. „Mit der Gründung der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung sind nun ganz im Sinne meines Vaters die Voraussetzungen für die Fortführung seines unternehmerischen Lebenswerks geschaffen“, wird Thiele-Schürhoff zitiert.

Thiele hatte noch zu Lebzeiten an der Gründung einer Stiftung gearbeitet, sein letzter Wille blieb jedoch unvollendet. Nach seinem Tod entbrannte dann ein Erbstreit. So geht Witwe Nadia Thiele juristisch gegen Testamentsvollstrecker Brühmüller vor. Dabei geht es insbesondere auch um die Vergütung des Steuerberaters. Brühmüller winkt für seine Tätigkeit als Testamentsvollstrecker ein Honorar in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe. Zudem macht die Witwe ihn auch für den eskalierten Streit mit ihrer Stieftochter Julia verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft München I teilte am Dienstag mit, ein Ermittlungsverfahren gegen Brühmüller wegen des Verdachts auf Betrug eingestellt zu haben. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt. „Der Beschuldigte durfte insbesondere darauf vertrauen, dass der Verstorbene rechtlich anderweitig umfassend beraten war und daher keinem Irrtum hinsichtlich der Vergütungsregelung unterlag“, teilten die Strafverfolger mit.