Fake-Bewertungen im Internet : Wie sehr kann man Online-Rezensionen noch trauen?

Wer im Internet Bewertungen für sein Unternehmen kaufen will, muss nur zwei Wörter googeln: Bewertungen kaufen. Sekundenbruchteile später spuckt die Suchmaschine verschiedene Agenturen aus, die ihre Dienstleistung für unterschiedliche Plattformen anbieten. Die ersten Suchergebnisse sind als Anzeige gekennzeichnet, also Werbung, mit der Google Geld verdient. Oft ähneln sich die Angebote auf den Websites: Von Paket Bronze für 190 Euro mit zehn Bewertungen bis hin zu Paket Platin für 1500 Euro mit 100 Bewertungen inklusive zehn Local Guides, Keyword-Analyse, Gratis-Texterstellung und Fotos in den gekauften Bewertungen ist alles dabei. Manche werben mit „positiven Bewertungen“, andere mit „30 Prozent mehr Umsatz“. Ob das Geschäft legal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt durchaus Grauzonen. Viele Agenturen berufen sich darauf, dass sie nur Rezensenten vermitteln, also Verbraucher finden, die echte Erfahrungen mit den Produkten gemacht haben und ihre Bewertung unabhängig abgeben. Unternehmen, die seit Jahren gegen Fake-Bewertungen im Internet vorgehen, bezweifeln dies jedoch.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Beobachter berichten davon, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Agenturen entstanden sind, die Bewertungen verkaufen. Angesichts der Relevanz, die Kundenrezensionen inzwischen haben, ist der Zuwachs kaum überraschend. Ungefähr 60 Prozent der Menschen lassen sich laut Studien im Internet von Bewertungen leiten. Für Unternehmen ist es schon deshalb wichtig, dass ihre Produkte oder Dienstleistung gut bewertet werden, aber auch darüber hinaus, weil Rezensionen darüber mitbestimmen, an welcher Position man zu finden ist. Google erklärt zum Beispiel: „Die Bekanntheit beziehungsweise Bedeutung ergibt sich darüber hinaus aus Informationen, die wir aus dem Web [. . .] über ein Unternehmen beziehen. Auch Google-Rezensionen fließen (mit Anzahl und Bewertungsstufe) in das Ranking in lokalen Suchergebnissen mit ein: Je mehr Rezensionen und positive Bewertungen [. . .], desto besser kann das Ranking ausfallen.“