Unternehmen brauchen Personal : Zurück zur Willkommenskultur

Wie umgehen mit der Einwanderung? Immer wieder kriegt sich die Politik über diese Frage in die Haare. Und die Wirtschaft fordert mit schöner Regelmäßigkeit einfachere Zuwanderungsregeln und betont, wie dringend ausländische Arbeits- und Fachkräfte benötigt werden. Eher ändern sich die Namen der Verbandsvertreter und Politiker als die Inhalte der Äußerungen.

Da der Arbeitskräftemangel auch im Alltag immer spürbarer wird und das Ende der Corona-Beschränkungen die Einreise ebenso wieder möglich macht wie die Debatte darüber, nimmt die Diskussion wieder Fahrt auf. Die Bundesregierung hatte Ende November die Eckpunkte eines neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes festgezurrt und setzt künftig auf ein Punktesystem. Wer die Anforderungen erfüllt, soll eine Chancenkarte erhalten, unabhängig davon, ob er schon Aussicht auf einen Arbeitsplatz hat. Ein konkreter Gesetzentwurf soll im ersten Quartal kommenden Jahres folgen.

Die Leidtragenden des Fachkräftemangels sind bisher die Unternehmen, denen es bisweilen schwerfällt, ihre Stellen zu besetzen. Was also halten die Konzerne von den geplanten Maßnahmen der Regierung? Sie sind sich so einig wie selten, zeigen die Antworten auf eine Umfrage der F.A.Z. unter den Dax-Konzernen: Sie halten die Maßnahmen für richtig und das bisherige System für viel zu bürokratisch.

Fehlen Hunderttausende – oder Millionen?

Während sich die Debatte in der Politik eher darum dreht, dass zu viele Menschen einwandern könnten, sind die Konzerne besorgt, dass es zu wenig sein könnten. Immer wieder betonen sie, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte steht, und verweisen darauf, dass sich der Mangel angesichts der demographischen Entwicklung noch deutlich verschärfen dürfte. 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte benötige Deutschland jedes Jahr, zitiert etwa die Deutsche Telekom Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, um die Lücke auszugleichen, die die geburtenstarken Jahrgänge hinterlassen, wenn sie in den Ruhestand gehen. Noch drastischer warnt Siemens Healthineers : „Im Jahr 2030 werden rund 18 Millionen Mitarbeitende im Gesundheitssystem fehlen“, prognostiziert der Medizintechnikkonzern.

„Eindeutig ja“, antwortet etwa die Deutsche Post auf die Frage, ob es die Politik ausländischen Arbeitskräften einfacher machen sollte, nach Deutschland einzuwandern. „Die aktuellen Pläne der Bundesregierung gehen in die richtige Richtung.“ Positiv sei insbesondere, „dass die Bundesregierung die Bedeutung des Themas erkannt hat“, fast so, als sei die Politik bisher schlicht schwer von Begriff gewesen.

„Zuwanderungswillige Arbeitskräfte und Unternehmen dürfen nicht durch einen Dschungel arbeitsmarktrechtlicher, ausländerrechtlicher und anerkennungsrechtlicher Prozesse abgeschreckt werden.“ Die Verfahren zur Anerkennung von Abschlüssen und zur Erteilung von Visa müssten vereinfacht und miteinander verzahnt werden. „Visa sollten generell nicht per Losverfahren erteilt werden.“ Benötigte Fertigkeiten und Fähigkeiten sollten für den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt entscheidend sein. „Viele dieser Punkte hat die Bundesregierung in ihrem Eckpunktepapier zur Erwerbsmigration aus Drittstaaten aufgegriffen, was wir sehr begrüßen.“

Weg mit bürokratischen Hürden!

Der ehemalige Staatskonzern schreckt dabei auch vor Begriffen nicht zurück, die in der politischen Debatte längst hoch aufgeladen sind. Deutschland solle „noch stärker eine Willkommenskultur etablieren“, findet die Post. „Wir brauchen eine Willkommenskultur“, schreibt auch der Konsumgüterriese Henkel und lobt, dass bürokratische Hürden abgebaut und Anerkennungsverfahren einfacher und praxisnaher erfolgen sollten.

Ohnehin ergeben sich beim Einwanderungsthema bisweilen überraschende Überschneidungen in der öffentlichen Debatte. Der Wohnungskonzern Vonovia erinnert in seinen Antworten fast an so manche Aktivisten, die ihn gern enteignen würden: „Die Möglichkeit, sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu bewähren, auch wenn zunächst nicht alle Papiere vollständig sind oder der Abschluss einer Ausbildung nicht nachgewiesen werden kann, ist gut.“ Generell würde es der Bochumer Dax-Konzern „sehr begrüßen, wenn die bürokratischen Hürden abgesenkt würden“.