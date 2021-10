Whistleblowerin Frances Haugen : „Facebook könnte nun alle möglichen Anschuldigungen gegen sie erheben“

Aktualisiert am

New York

Frances Haugen am Dienstag vor einer Senatsanhörung in Washington Bild: EPA

Herr Tye, mit der von Ihnen gegründeten Organisation „Whistleblower Aid“ vertreten Sie Personen, die Fehlverhalten in Unternehmen oder in der Regierung publik machen wollen. Wie kam Ihr Kontakt zur Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen zustande?

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Über eine Person, die wir beide kennen und die vorgeschlagen hat, Frances sollte mich anrufen. Das hat sie getan, und ich habe nicht unbedingt etwas Bedeutendes erwartet, weil ich viele solcher Anrufe bekomme. Aber mir war dann innerhalb weniger Minuten klar, dass das eine größere Sache ist. Sie machte den Eindruck, dass sie wusste, wovon sie sprach. Und sie erzählte von vielen internen Facebook-Dokumenten.

Wie kann man in einem solchen Fall einschätzen, ob es sich nicht nur um eine verärgerte Mitarbeiterin handelt, die es ihrem Unternehmen heimzahlen will?

Das ist nicht immer leicht, und natürlich kommen manchmal Leute zu uns, die einfach ihren Chef nicht leiden können. Aber wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt. Man merkt, wie viel Verständnis die Leute über ihr Unternehmen haben.

Frances Haugen hat jetzt ihre Identität als Whistleblowerin preisgegeben. Stand es zur Diskussion, das alles nur anonym zu machen?

Wir halten uns immer alle Optionen offen. Aber ich denke, Frances wollte die Gelegenheit haben, öffentlich über diese Dinge zu sprechen. Wäre sie anonym geblieben, wäre es schwieriger für sie, eine Stimme zu haben, wie soziale Medien reguliert werden können. Jetzt kann sie sich frei äußern.

Andererseits sagen Sie auch, es sei ein erhebliches Risiko für Ihre Mandantin gewesen, zur Whistleblowerin zu werden. Was sehen Sie als die größten Gefahren?

Vergeltungsschläge. Die häufigste Form ist, entlassen zu werden, was jetzt für Frances nicht relevant ist, weil sie Facebook im Mai freiwillig verlassen hat. Aber Facebook könnte nun alle möglichen Anschuldigungen gegen sie erheben, sie über Medien zu attackieren versuchen oder sie verklagen. Facebook könnte sagen, sie hätte irgendwelche persönlichen Motive. Und über solche Bedrohungen machen wir uns auch Gedanken.

Was waren Ihre nächsten Schritte, nachdem Sie zu dem Schluss kamen, Haugens Geschichte könnte ein größerer Whistleblower-Fall werden?

Die Strategie zielte von Anfang an darauf ab, die Informationen an die Börsenaufsicht SEC weiterzuleiten. Denn die hat seit dem Dodd-Frank Act 2010 ein spezielles Programm, das dem Whistleblower juristischen Schutz verschafft und auch eine mögliche Belohnung für ihn vorsieht. Und nach der SEC gaben wir die Informationen auch an Politiker im amerikanischen Kongress.

Sie sprechen Belohnungen an: Das kann ja richtig lukrativ sein. Wenn ein Whistleblower mit seinen Hinweisen hilft, Fehlverhalten in Unternehmen aufzudecken, und das dann zu einer Geldstrafe führt, kann er nach diesem Programm bis zu 30 Prozent davon bekommen. Nur mal angenommen, gegen Facebook würde eine Strafe von einer Milliarde Dollar verhängt, dann könnten bis zu 300 Millionen Dollar für Ihre Mandantin abfallen …

Das wäre dann bestimmt die größte Belohnung in der Geschichte dieses Programms. Bei der Festlegung dieser Belohnung spielen viele Faktoren eine Rolle, aber wir würden sicherlich argumentieren, dass Frances hier ein gewaltiges persönliches Risiko eingegangen ist und es verdient, dafür belohnt zu werden. Sie hat geholfen, Probleme publik zu machen, die Investoren und Nutzer betreffen.

Aber bietet die Aussicht auf eine Belohnung nicht auch viel Angriffsfläche? Facebook könnte ja sagen, Frances Haugen ist nur aufs Geld aus …