Quartalszahlen vorgestellt : Meta wächst langsamer

Der Facebook-Mutterkonzern Meta musste im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung seines Umsatzwachstums hinnehmen und erwartet für die kommenden Monate keine Erholung. Die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Finanzergebnisse enthielten aber auch einige gute Nachrichten. Nachdem Facebook im Schlussquartal 2021 erstmals in seiner Geschichte Nutzer verloren hatte, gab es diesmal wieder einen Zuwachs.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Die Messlatte für den Internetgiganten hatte niedrig gelegen, da er schon vor drei Monaten vor einer deutlichen Eintrübung seines Geschäfts gewarnt hatte. Insofern zeigten sich die Finanzmärkte zunächst erleichtert, der Aktienkurs stieg im nachbörslichen Handel um mehr als 13 Prozent. Die Meta-Aktie hatte allerdings zuvor seit Jahresbeginn fast 50 Prozent an Wert verloren, und der Börsenwert ist auf unter 500 Milliarden Dollar gerutscht.

Warnung vor Umsatzrückgang im zweiten Quartal

Insgesamt meldete Meta für die vergangenen drei Monate ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 27,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 28,2 Milliarden Dollar gerechnet, und im Schlussquartal 2021 hatte das Wachstum noch bei 20 Prozent gelegen. Für das zweite Quartal warnt das Unternehmen sogar vor einem möglichen Umsatzrückgang und sagt 28 Milliarden bis 30 Milliarden Dollar voraus, im Vorjahr waren es 29,1 Milliarden Dollar. Finanzvorstand David Wehner habe sich gerade nach Russlands Invasion der Ukraine abgeschwächt, und dies werde sich wohl auch im zweiten Quartal negativ bemerkbar machen.

Der Nettogewinn fiel im ersten Quartal wegen höherer Kosten um 21 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie von 2,72 Dollar war aber um 16 Cent höher als erwartet. Die Zahl der täglichen Facebook-Nutzer stieg in den vergangenen drei Monaten von 1,93 Milliarden auf 1,96 Milliarden. Nur in Europa gab es einen leichten Rückgang, was Facebook auf den Krieg zurückführte.